Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton, Csengersima külterületén. ","shortLead":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton...","id":"20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854404d0-bc8f-436a-aafe-5fc200012feb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","timestamp":"2019. november. 04. 19:22","title":"Túlsúlyos horrorkaraván zúgott az árokba Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai...","id":"20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba9ba6-e706-4a02-9a7a-3936f7e7bf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","timestamp":"2019. november. 04. 15:52","title":"Orbán szerdára várja Karácsony Gergelyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","shortLead":"Szerbia felől érkezett az egyébként is elég feltűnő autó. ","id":"20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00208e0-a787-48cd-918f-43909741067d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ca89eb-971a-4eac-b864-decd4e702bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Egy_lopott_Mercedes_G500_nem_eppen_hetkoznapi_fogas_a_hataron","timestamp":"2019. november. 04. 09:40","title":"Egy lopott Mercedes G500 nem éppen hétköznapi fogás a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d8fcc-a00d-4d0e-8453-a46492a1965e","c_author":"Vig Dávid","category":"itthon","description":"Az Amnesty igazgatójának írása Handó Tünde karrierjéről és bűneiről.","shortLead":"Az Amnesty igazgatójának írása Handó Tünde karrierjéről és bűneiről.","id":"20191104_Alkalmas_embert_alkalmas_feladatra_Hando_Tunde_felbukasa_az_Alkotmanybirosagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426d8fcc-a00d-4d0e-8453-a46492a1965e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f69ead-8d03-4ccb-bd15-35ddcd2519dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Alkalmas_embert_alkalmas_feladatra_Hando_Tunde_felbukasa_az_Alkotmanybirosagra","timestamp":"2019. november. 04. 08:42","title":"„Alkalmas embert alkalmas feladatra”: Handó Tünde felbukása az Alkotmánybíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha zárolták a számláját az adategyeztetés elmulasztása miatt, akkor már csak személyesen lehet tenni ez ellen.","shortLead":"Ha zárolták a számláját az adategyeztetés elmulasztása miatt, akkor már csak személyesen lehet tenni ez ellen.","id":"20191104_adategyeztets_mkb_bankszamla_zarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819c8036-4bb6-4151-be3b-6f8fcb8af633","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_adategyeztets_mkb_bankszamla_zarolas","timestamp":"2019. november. 04. 14:25","title":"Ha kihagyta az adategyeztetést és zárolták a számláját, semmi pánik, még van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb fejlesztőket egyaránt érintve, egyúttal megváltoztatva az alkalmazáshoz kapcsolódó csillagok számát is.","shortLead":"Több mint 22 millió, iOS-es appokra adott pozitív és negatív értékelés tűnt el az App Store-ból, kisebb és nagyobb...","id":"20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92738bda-aa72-4561-aa74-14ee3ab32312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_apple_app_store_eltunt_ertekelesek","timestamp":"2019. november. 04. 15:03","title":"Gondban a fejlesztők: sok millió értékelés tűnt el az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot azzal a hevesi férfival szemben, aki egy autókölcsönzőben más iratait használta fel, majd a bérelt autóval lelécelt külföldre.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot azzal a hevesi férfival...","id":"20191104_Mas_papirjaival_kiberelt_egy_autot_Esztergomban_majd_lelepett_kulfoldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e19c4-ff03-4615-b81a-fa0b369d0420","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Mas_papirjaival_kiberelt_egy_autot_Esztergomban_majd_lelepett_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 04. 07:45","title":"Más iratait bemutatva kibérelt egy autót egy férfi, majd lelépett külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","shortLead":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","id":"20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f74d02-e773-46d8-a614-e91ed51bcf20","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","timestamp":"2019. november. 03. 08:48","title":"Vasárnapi idő: esernyő nem árt, de a kabátot otthon hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]