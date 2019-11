Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem változott, nehéz nem erre gondolni november 4-én. Az MSZP-től a kormány szerint nem hiteles a szabadságjogokért aggódni. Cikkünk folyamatosan bővül. ","shortLead":"Kövesse velünk a parlament november 4-i ülésnapját! A kormány szerint visszatér a Demszky-korszak, és a baloldal nem...","id":"20191104_Orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fe24fb-3706-42b5-becf-6afed895eedb","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Orszaggyules","timestamp":"2019. november. 04. 13:22","title":"Országgyűlés: a kormány szerint a baloldal nem változott, \"nehéz nem erre gondolni november 4-én\" – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varju László az ügyészségi vád szerint megragadta az egyik köztévés biztonsági őr vádliját, egy másik lábát pedig úgy fogta meg, hogy az elesett, ezért garázdaság és súlyos testi sértés ellene a vád. A Parlament ugyanúgy kiadta ő a vádhatóságnak, mint a KDNP-s Aradszki Andrást.\r

\r

","shortLead":"Varju László az ügyészségi vád szerint megragadta az egyik köztévés biztonsági őr vádliját, egy másik lábát pedig...","id":"20191104_Szintiszta_koncepcios_eljaras__felfuggesztette_a_Parlament_a_teveszekhazbol_kidobott_DKs_kepviselo_mentelmi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe2b7d5-832c-4d75-b679-d77f715dc60b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Szintiszta_koncepcios_eljaras__felfuggesztette_a_Parlament_a_teveszekhazbol_kidobott_DKs_kepviselo_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. november. 04. 16:56","title":"\"Színtiszta koncepciós eljárás\" - felfüggesztette a Parlament a tévészékházból kidobott DK-s képviselő mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak kiszavaztak a városrész vezetéséből.","shortLead":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak...","id":"20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e13516-3269-4909-82cb-e1d89d10c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 15:02","title":"Baranyi Krisztinát egyetlen bizottságba sem szavazták be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok készíttetett közvélemény-kutatást, amiből kiderült, a magyarok nagy része úgy gondolja, hogy a demokrácia veszélyben van.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok készíttetett közvélemény-kutatást, amiből kiderült, a magyarok nagy része úgy gondolja...","id":"20191104_A_magyarok_majd_ketharmada_fel_nyilvanosan_birani_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f433b-70cc-44d8-94b6-fdb91e328a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_A_magyarok_majd_ketharmada_fel_nyilvanosan_birani_a_kormanyt","timestamp":"2019. november. 04. 13:44","title":"A magyarok majd kétharmada fél nyilvánosan bírálni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír-konstrukció kell csak és most mindkettő elérhető.","shortLead":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag...","id":"20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33177bd2-98e2-4c1d-ae66-751af238a098","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","timestamp":"2019. november. 05. 19:14","title":"Milliókat lehet kaszálni, ha babaváró hitelt és az állami szuperkötvényt kombinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forint alapú átutalások értéke.","shortLead":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forint alapú átutalások értéke.","id":"20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a73be-c8d5-46dc-9d51-014bc1593a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","timestamp":"2019. november. 06. 05:16","title":"Százezer milliárd forintnál is több pénzt utaltak át a magyarok idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201944__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__gepen_szallt_folebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767f34c2-37d1-444e-83d6-d74369f8c73a","keywords":null,"link":"/360/201944__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__gepen_szallt_folebe","timestamp":"2019. november. 05. 10:35","title":"HVG 40: Amikor Orbán Viktor semmilyen technikai magyarázatot nem tudott elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa1ae33-c3e1-4b4c-bee3-162f0bf8b49d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De a munkáért azért elkértek 100 ezer eurót.","shortLead":"De a munkáért azért elkértek 100 ezer eurót.","id":"20191104_semmibe_vezeto_ut_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa1ae33-c3e1-4b4c-bee3-162f0bf8b49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a6cb6d-fcb3-481a-a67c-d6cadc606b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_semmibe_vezeto_ut_romania","timestamp":"2019. november. 04. 20:31","title":"Átadtak egy utat Romániában, ami a semmibe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]