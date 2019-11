Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.

\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Orosz drukkerek balhéztak, de személyi sérülés nem történt.","id":"20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504590b5-8f2b-4a2f-961d-574e3416911f","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Tobb_szurkolot_eloallitottak_a_Fradi_Europaliga_merkozese_elott","timestamp":"2019. november. 08. 06:15","title":"Több szurkolót is előállítottak a Fradi Európa-liga mérkőzése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a kerület díszpolgára volt.","shortLead":"A rendező a kerület díszpolgára volt.","id":"20191106_Ujbuda_sajat_halottjanak_tekinti_Karinthy_Martont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87637be-2719-48bf-bd72-0f91b37c3694","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Ujbuda_sajat_halottjanak_tekinti_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 06. 19:21","title":"Újbuda saját halottjának tekinti Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e4d50e-484f-4e87-934b-b05d1eb4e49a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a TEK-nél azt gondolják, hogy a közlekedők türelmesek voltak.","shortLead":"Úgy tűnik, a TEK-nél azt gondolják, hogy a közlekedők türelmesek voltak.","id":"20191107_A_TEK_koszonetet_mondott_a_budapesti_kozlekedok_turelmeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e4d50e-484f-4e87-934b-b05d1eb4e49a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12117e0f-ae29-4cbb-9b4a-9ba9a06a1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_TEK_koszonetet_mondott_a_budapesti_kozlekedok_turelmeert","timestamp":"2019. november. 07. 20:46","title":"A TEK köszönetet mondott a budapesti közlekedők türelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő nagyvállalatok a magyar gazdaság legfontosabb szereplői. Ahogy a nagy egészben, úgy ebben az elit körben is külön csoportot képeznek az állami és – a magyar közgazdaság-tudomány specialitásaként – a \"kormányfőközeli\" cégek.","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő nagyvállalatok a magyar gazdaság legfontosabb szereplői. Ahogy a nagy egészben, úgy ebben...","id":"20191106_Top_500__3_Ujoncok_es_regisegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd274f9-e3b6-4ba5-938a-5f442e763bd5","keywords":null,"link":"/360/20191106_Top_500__3_Ujoncok_es_regisegek","timestamp":"2019. november. 06. 16:30","title":"A Mészáros-univerzum a HVG Top 500 listáját is átírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap. ","shortLead":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi...","id":"20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8506d-d88e-4f51-9258-a87de65a687c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","timestamp":"2019. november. 07. 17:15","title":"Román elnökválasztás: a fő kérdés, hogy ki lesz a második az első fordulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt sérültje van az esetnek.","shortLead":"Öt sérültje van az esetnek.","id":"20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e773d71a-7088-4d71-bb0c-57813f4a7ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","timestamp":"2019. november. 07. 10:52","title":"Előadás közben szakadt le a mennyezet London egyik színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]