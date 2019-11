Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legkülönbözőbb módokon próbálnak megoldást találni a gyógyszer hiányára a szülők és a szakemberek.","shortLead":"A legkülönbözőbb módokon próbálnak megoldást találni a gyógyszer hiányára a szülők és a szakemberek.","id":"20191114_Kvitamin_injekcio_vedono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7b029-adaa-4aea-abf4-ee20dc013cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Kvitamin_injekcio_vedono","timestamp":"2019. november. 14. 13:28","title":"Fel nem használt K-vitamin-injekciókat kérnek a szülőktől a védőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiúról és a tranzitzónában együtt átélt tapasztalataikról az apja, Abouzar Soltani forgatott filmet, amit csütörtökön mutatnak be. A premierre őket is meghívták, de nem tudnak elmenni.","shortLead":"A kisfiúról és a tranzitzónában együtt átélt tapasztalataikról az apja, Abouzar Soltani forgatott filmet, amit...","id":"20191114_11_roszkei_tranzitzona_irani_rendezo_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca7b94-7702-42c9-9ae4-20121d20efa3","keywords":null,"link":"/elet/20191114_11_roszkei_tranzitzona_irani_rendezo_film","timestamp":"2019. november. 14. 12:59","title":"Tizenegy hónapja van a röszkei tranzitzónában egy iráni kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kavicsot szállító teherautó csapódott egy busz oldalának Nyitragerencsérnél. Eddig 12 halálos áldozatról és 20 sérültről számoltak be a hatóságok.","shortLead":"Egy kavicsot szállító teherautó csapódott egy busz oldalának Nyitragerencsérnél. Eddig 12 halálos áldozatról és 20...","id":"20191113_Teherauto_utkozott_egy_kozepiskolasokkal_teli_busszal_12en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446ff6e-c6a6-4197-b93b-9ebb7140c225","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Teherauto_utkozott_egy_kozepiskolasokkal_teli_busszal_12en_meghaltak","timestamp":"2019. november. 13. 15:55","title":"Teherautó ütközött egy középiskolásokkal teli busszal, 12-en meghaltak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","shortLead":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","id":"20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c93be-5d52-4fed-a21f-a48e9da34834","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","timestamp":"2019. november. 14. 17:06","title":"Egy cégvezető már megbukott a pécsi önkormányzat átvilágításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e4abc7-e437-4e01-bb0e-bcbc137090b6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Pongrácz Máté és Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkészházaspár. Három gyerekük lombikprogram segítségével született, amit ők nemhogy takargatnak, egyenesen annyit beszélnek róla, amennyit csak lehet, hogy segítsenek sorstársaiknak. ","shortLead":"Pongrácz Máté és Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkészházaspár. Három gyerekük lombikprogram segítségével...","id":"20191114_Lombikprogram_meddoseg_lelkeszhazaspar_Kaposvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e4abc7-e437-4e01-bb0e-bcbc137090b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23916ca-13cf-4eae-9600-a35be9378925","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Lombikprogram_meddoseg_lelkeszhazaspar_Kaposvar","timestamp":"2019. november. 14. 20:00","title":"És ha a lombikprogram Isten ajándéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","id":"20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08000b-042b-413b-b63c-953da2a27f65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","timestamp":"2019. november. 13. 13:48","title":"Évekig húzódó eljárások, hiábavaló kvóták – lesújtó kép az EU migrációs politikájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz a hétvégén. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz...","id":"20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30066ad8-171b-495d-938b-24d8a7c240cb","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","timestamp":"2019. november. 15. 08:00","title":"Radar 360: ellenzéki összezördülés Ferencvárosban, Gyurcsány nyugtatgat Czeglédy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]