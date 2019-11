Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","shortLead":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","id":"20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7b824-10e9-4f12-a8e1-adf895fe57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","timestamp":"2019. november. 26. 13:10","title":"Van, hogy percenként csak kettőt ver a kék bálna szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","shortLead":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","id":"20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78782cd9-6818-4f68-b567-aa0f2166b1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","timestamp":"2019. november. 27. 13:03","title":"Tagad a Facebook, egyelőre mégsem jön a mikromegosztós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfőn a Nemzetközi Emmy-díjat elnyerő színésznő, Gera Marina beszédét meg lehet nézni a Nemzetközi Emmy hivatalos oldalán.\r

