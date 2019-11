Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lecsapna a brexit nyújtotta lehetőségre a komoly munkaerőhiány sújtotta Németország: csábítgatni kezdték az Angliából elvágyódó lengyeleket.","shortLead":"Lecsapna a brexit nyújtotta lehetőségre a komoly munkaerőhiány sújtotta Németország: csábítgatni kezdték az Angliából...","id":"20191127_A_nemetek_nagyot_nyernenek_a_brexiten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3d26b1-d545-4520-9473-16f29f34cace","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_A_nemetek_nagyot_nyernenek_a_brexiten","timestamp":"2019. november. 27. 06:40","title":"A németek nagyot nyernének a brexiten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó bizalma megingott Petrov Árpádban.","shortLead":"Az úszó bizalma megingott Petrov Árpádban.","id":"20191127_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51633d-2d18-43b9-8230-c1f636493d6e","keywords":null,"link":"/sport/20191127_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokio_2020","timestamp":"2019. november. 27. 17:36","title":"Hosszú Katinka szakított az edzőjével, egyedül készül fel az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b3e8f4-1e32-4894-b824-cc5bf5d69c48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína azonnal a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak minősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta a hongkongi tüntetőket támogató törvényt. \r

","shortLead":"Kína azonnal a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak minősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta...","id":"20191128_donaid_trump_kina_hongkong_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b3e8f4-1e32-4894-b824-cc5bf5d69c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afac82af-02f1-448f-92c1-68a7c28cc846","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_donaid_trump_kina_hongkong_beavatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 05:47","title":"Még inkább eldurvulhat a viszony Trump és Peking között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint így akartak több pénzadományt szerezni. ","shortLead":"A rendőrség szerint így akartak több pénzadományt szerezni. ","id":"20191127_Negy_onkentes_tuzoltora_probaljak_raverni_az_amazoniai_gyujtogatasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b366e8-ad7a-439d-8ed7-0ec269f54e9c","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_Negy_onkentes_tuzoltora_probaljak_raverni_az_amazoniai_gyujtogatasokat","timestamp":"2019. november. 27. 07:40","title":"Négy önkéntes tűzoltóra próbálják ráverni az amazóniai gyújtogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","shortLead":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","id":"20191127_romania_erdesz_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793829e-df19-4e07-8fee-4bb176de17e5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_romania_erdesz_fegyver","timestamp":"2019. november. 27. 18:16","title":"Újra fegyvert kapnak a román erdészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen eset történt egy amerikai kórházban: egy veseátültetésre váró páciens helyett egy másik betegnek adták az új vesét az orvosok.","shortLead":"Kellemetlen eset történt egy amerikai kórházban: egy veseátültetésre váró páciens helyett egy másik betegnek adták...","id":"20191127_vesebeteg_veseatultetes_transzplantacio_korhaz_amerikai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c956282-7d63-4de4-b2d2-468ef257fc07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_vesebeteg_veseatultetes_transzplantacio_korhaz_amerikai","timestamp":"2019. november. 27. 15:03","title":"Összekeverték a betegeket, véletlenül egy másik páciens kapta az új vesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában kedden.","shortLead":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92893240-750f-4023-b90b-ba6074b8a9ee","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","timestamp":"2019. november. 27. 05:09","title":"Mesternégyes, nagy fordítás, és minden idők egyik legbutább kettős kiállítása a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több hónapja élt Angliában az idős emberektől kicsalt milliókból az a férfi és nő, akik eközben egy bűnszervezetet is irányítottak.","shortLead":"Több hónapja élt Angliában az idős emberektől kicsalt milliókból az a férfi és nő, akik eközben egy bűnszervezetet is...","id":"20191127_Liverpoolbol_szerveztek_a_magyarorszagi_unokazos_bunszervezetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b45d60b-96fa-4ee8-b398-da4253716f25","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Liverpoolbol_szerveztek_a_magyarorszagi_unokazos_bunszervezetet","timestamp":"2019. november. 27. 06:05","title":"Liverpoolból szervezték a magyarországi unokázós bűnszervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]