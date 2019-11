Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8333f2a-0006-4b0b-bf3e-0b1a6ce80996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky orosz kiberbiztonsági cég szerint egyre nagyobb veszélyt jelent a stalkerware, vagyis a zaklatóvírus, amely mindent elkövet, hogy az áldozatul esett felhasználók kellemetlenül érezzék magukat.","shortLead":"A Kaspersky orosz kiberbiztonsági cég szerint egyre nagyobb veszélyt jelent a stalkerware, vagyis a zaklatóvírus, amely...","id":"20191128_kartevo_zsarolovirus_stalkerware_kaspersky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8333f2a-0006-4b0b-bf3e-0b1a6ce80996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c49b78-84dd-4e15-aabf-38c7e2d72b44","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_kartevo_zsarolovirus_stalkerware_kaspersky","timestamp":"2019. november. 28. 08:33","title":"Új kártevő gyűjti áldozatait, a zsarolóvírusnál is rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter a Twitteren bírálta csütörtökön az Apple amerikai technológiai vállalatot, amiért a Krím félszigetet Oroszország részeként tüntette fel térképein.","shortLead":"Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter a Twitteren bírálta csütörtökön az Apple amerikai technológiai vállalatot...","id":"20191128_Az_ukran_kulugyminiszter_nekiment_az_Applenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b6f429-1b8f-4c14-bcad-b29f21966ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Az_ukran_kulugyminiszter_nekiment_az_Applenek","timestamp":"2019. november. 28. 20:14","title":"Az ukrán külügyminiszter nekiment az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és e-cigaretta-termékek forgalmazását az Egyesült Államok keleti parti tagállamában.","shortLead":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és...","id":"20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81742f74-48ca-411d-9efc-2bc193c72c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","timestamp":"2019. november. 27. 20:50","title":"Berágott egy amerikai állam, kisöprik a boltokból az egyes e-cigiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia – állítja a We Own It (Miénk) szervezet és a Greenwich-i egyetem közös tanulmánya. ","shortLead":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia –...","id":"20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b87f6-184a-4c77-ab13-03b4a1da8da9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","timestamp":"2019. november. 28. 07:20","title":"Évi 5 ezer milliárd forintos ígérettel mennének szembe a brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679badf7-db6f-441e-b23e-055690ccf707","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kaufmann Balás és Oroszi Babett a hvg360 hírháttér műsorában beszél a rejtélyes, erdőn átvezető tömlőről, a patakban folyó szennyvízről, panaszkodó helybeliekről és a potenciális egészségügyi kockázatokról.","shortLead":"Kaufmann Balás és Oroszi Babett a hvg360 hírháttér műsorában beszél a rejtélyes, erdőn átvezető tömlőről, a patakban...","id":"20191127_Ereztuk_a_buzt__a_HVG_riporterei_meselik_el_mit_lattak_a_Matrai_Eromunel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679badf7-db6f-441e-b23e-055690ccf707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b07ba2-9861-47d9-96bd-edb9da478b33","keywords":null,"link":"/360/20191127_Ereztuk_a_buzt__a_HVG_riporterei_meselik_el_mit_lattak_a_Matrai_Eromunel","timestamp":"2019. november. 27. 16:30","title":"\"Éreztük a bűzt\" - a HVG újságírói mesélik el, mit láttak a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek csak a töredékét fordították utánpótlásnevelésre.","shortLead":"Ennek csak a töredékét fordították utánpótlásnevelésre.","id":"20191127_tao_rendszer_orban_kormany_magyar_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376f9c1-e0f4-4649-b77d-fd3eb599ea5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_tao_rendszer_orban_kormany_magyar_foci","timestamp":"2019. november. 27. 15:03","title":"791 milliárd forintot költött eddig az Orbán-kormány a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]