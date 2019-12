Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f22c75ae-ff0a-44b0-952f-9f293cd830a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és a technológiáról, hogy arra semmilyen engedélye nem volt.","shortLead":"Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és...","id":"20191202_kriptovaluta_ethereum_penzmosas_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22c75ae-ff0a-44b0-952f-9f293cd830a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ce80cc-527b-4d4f-bbe0-102a7f5d579b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kriptovaluta_ethereum_penzmosas_eszak_korea","timestamp":"2019. december. 02. 20:03","title":"Letartóztatták az Ethereum kutatóját, mert segített Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","shortLead":"Az amerikai techcégekre kivetett francia adók miatt vágna vissza az USA.","id":"20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e303d-7369-49e7-8227-d98ae2efc301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_100_szazalekos_buntetovammal_fenyegetik_az_amerikaiak_Franciaorszagot","timestamp":"2019. december. 03. 05:34","title":"100 százalékos büntetővámmal fenyegetik az amerikaiak Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8238493a-4c96-48f5-be12-20cc3388adf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár emeltek egy kicsit az árrésen a Xiaominál, ez még mindig elég kevés ahhoz, hogy vonzó áron tudják kínálni akár 5G-s eszközeiket is.","shortLead":"Bár emeltek egy kicsit az árrésen a Xiaominál, ez még mindig elég kevés ahhoz, hogy vonzó áron tudják kínálni akár 5G-s...","id":"20191202_xiaomi_2019_q3_penzugyi_eredmenyek_alacsony_arres_olcso_5g_telefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8238493a-4c96-48f5-be12-20cc3388adf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e56b28-f56d-46f5-86f1-bee93fce9bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_xiaomi_2019_q3_penzugyi_eredmenyek_alacsony_arres_olcso_5g_telefon_android","timestamp":"2019. december. 02. 11:03","title":"A Xiaomi üzeni: mindenki nyugodjon le, az 5G-s telefonjaik sem lesznek drágák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","shortLead":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","id":"20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5197b26-cf4e-4424-a67a-6c58042f092f","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","timestamp":"2019. december. 03. 10:42","title":"Hány budapesti helyszínt ismer fel a Fekete Özvegy előzetesében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Botrány lett egy magyar olimpikon bejegyzéséből Kínában, lassan kiderül, mi lesz a katázókkal, hivatala előtt parkoló polgármester kapott cédulát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Botrány lett egy magyar olimpikon bejegyzéséből Kínában, lassan kiderül, mi lesz a katázókkal, hivatala előtt parkoló...","id":"20191204_Radar360_rosszabbul_elnek_a_nyugdijasok_mar_a_takarito_is_hianyszakma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed19dce-df6e-4a7c-a90b-7415263a3ebd","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_rosszabbul_elnek_a_nyugdijasok_mar_a_takarito_is_hianyszakma","timestamp":"2019. december. 04. 08:05","title":"Radar360: rosszabbul élnek a nyugdíjasok, már a takarító is hiányszakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","shortLead":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","id":"20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e84a5a-6815-4e96-87e8-be496a1862d2","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","timestamp":"2019. december. 02. 15:11","title":"Boltok tízezrei tűntek el 2005 óta, több településen ma már egy sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]