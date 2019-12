Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","shortLead":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","id":"20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22da0538-d86e-4f3b-ab6a-6fef77bee688","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","timestamp":"2019. december. 14. 06:41","title":"8 üléssel hódít a legdrágább eladó hazai Barkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6554cb-2ebb-4c2c-bc5d-718b3bbff68a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough mára legendás természetfilmjei közül az egyik legfrissebb a Dinasztiák, amely családok szerepére fókuszál az állatvilágban. 