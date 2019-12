Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő, hogy a nagyvállalatok elhagyják az országot – közölte Angela Merkel. Berlin szerint elsősorban Vietnamból, Indiából és Mexikóból érkezhetnek munkások. Merkel az EU-n kívüliek bevándorlásáért lobbizik földrengésben Az októberi földrengéssorozat után érkezett a vasárnapi. Hatéves kislány is meghalt egy Fülöp-szigeteki applikáció, amely megmondja, hamis-e a bankjegy Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank. Itt egy végén... Az állam részéről úgy számoltak, három év alatt 18 ezren fogják igénybe venni a támogatást, de már idén november Így próbáltak trükközni a nagycsaládi autós támogatásért működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az. A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk? új Közép-Európa felépítésére Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron. Orbán: készen állunk egy De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek, amelyek kényelmesebb ellátásában segítségünkre lehet egy-egy alkalmazás. Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. Utál takarítani? Ez az alkalmazás segít megszeretni! A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja a társadalombiztosítási (tb) ellátásról szóló, előző héten elfogadott új törvényt és ezért annak visszavonását követeli - közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel. Embertelen, egymás ellen fordítja az orvost és betegét - újabb vélemény az új tb-törvényről