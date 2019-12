Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24d7f6b8-423e-4de0-a36d-a16796b4084d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyet egyelőre segítségnyújtás elmulasztásaként kezelik.","shortLead":"Az ügyet egyelőre segítségnyújtás elmulasztásaként kezelik.","id":"20191218_drog_herbal_eltunt_ferfi_diler_elasott_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d7f6b8-423e-4de0-a36d-a16796b4084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569ad218-671c-4b4d-a2b9-f56e5d2b7a72","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_drog_herbal_eltunt_ferfi_diler_elasott_holttest","timestamp":"2019. december. 18. 14:54","title":"Meghalt a neki eladott drogtól a nagykátai férfi, a díler elásta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Túl lassan alakul át a világ járműgyártásában meghatározó szerepet játszó német autóipar, s ennek következményeit a vele együttműködő országok is kénytelenek lesznek viselni.","shortLead":"Túl lassan alakul át a világ járműgyártásában meghatározó szerepet játszó német autóipar, s ennek következményeit...","id":"201949__lassulo_nemet_autoipar__elteto_kina__magyar_mellekhatasok__oriasgondok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83add9b-de9d-4448-9fa3-84f733de20bb","keywords":null,"link":"/360/201949__lassulo_nemet_autoipar__elteto_kina__magyar_mellekhatasok__oriasgondok","timestamp":"2019. december. 18. 07:00","title":"Magyarország is megérzi, ha a német autógyártók nem taposnak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak közöttük olyanok is, amelyek esetében hirtelen nem is érteni, mire föl jogosultak állami pénzre.","shortLead":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak...","id":"20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9afabd2-9537-4151-9382-3e4f4ad9dc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","timestamp":"2019. december. 17. 10:41","title":"Újságárusnak és személyi edzőnek is jutott az állam kultúrtámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott valami.","shortLead":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott...","id":"20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74656f0f-c10f-45d8-9d5e-2f6a53e56596","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 17. 11:15","title":"Kunetz Zsombor: Négyből csak egy sürgősségi fogad többszörösen sérült betegeket ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc81d78-8d0c-42f3-b5cb-9bfc46bce5de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szétszedte az Apple nyár közepén bemutatott Mac Próját, hogy kiderüljön, mennyire lesz vele nehéz dolguk a szerelőknek.","shortLead":"Az iFixit szétszedte az Apple nyár közepén bemutatott Mac Próját, hogy kiderüljön, mennyire lesz vele nehéz dolguk...","id":"20191217_apple_mac_pro_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc81d78-8d0c-42f3-b5cb-9bfc46bce5de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2567af6b-ce54-47ae-8c6a-e078ed14d517","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_apple_mac_pro_ifixit_teardown","timestamp":"2019. december. 17. 20:03","title":"Egy lakás árába kerül az Apple új számítógépe, de nagyon könnyű szervizelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és pedopornográfia jogi dokumentációjára vonatkozó legmagasabb szintű titkosítást. Így már hozzájuk férhetnek a hatóságok. \r

\r

","shortLead":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések...","id":"20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd769f2-2dc4-4f2d-9e5a-51f60ef4f10e","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","timestamp":"2019. december. 17. 17:56","title":"Ferenc pápa döntött: már nem titkosak a pedofil papok aktái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfy-Novák Éva író nyílt levelére reagált a miniszter.","shortLead":"Péterfy-Novák Éva író nyílt levelére reagált a miniszter.","id":"20191216_Varga_Judit_vizsgalatot_rendel_el_a_gyori_gyerekgyilkossag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3e9fdc-45c4-4111-bc5f-ff491db2275f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Varga_Judit_vizsgalatot_rendel_el_a_gyori_gyerekgyilkossag_miatt","timestamp":"2019. december. 16. 23:08","title":"Varga Judit átfogó vizsgálatot rendelt el a győri gyerekgyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]