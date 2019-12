Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint a korábbinál többféle szívprobléma kiszűrésére alkalmas.","shortLead":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint...","id":"20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cba7b-9519-42ef-abf7-9364ccdb1953","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","timestamp":"2019. december. 18. 10:03","title":"Új funkciót kapott a magyar kütyü, mellyel otthon is csinálhat egy gyors EKG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség a korábbi kudarcok után egy „életképes” figurával, Alfréddal, a hóddal kompenzált.","id":"20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacbc465-8193-4ad8-ab43-bc08de414aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e5ca89-7585-474b-9331-07955faf6eba","keywords":null,"link":"/elet/20191217_uszoszovetseg_kabala_alfred_vidra_uszo_eb","timestamp":"2019. december. 17. 16:10","title":"Még leírni is bizsergető: lett egy teljesen vállalható és cuki kabalaállatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Túl lassan alakul át a világ járműgyártásában meghatározó szerepet játszó német autóipar, s ennek következményeit a vele együttműködő országok is kénytelenek lesznek viselni.","shortLead":"Túl lassan alakul át a világ járműgyártásában meghatározó szerepet játszó német autóipar, s ennek következményeit...","id":"201949__lassulo_nemet_autoipar__elteto_kina__magyar_mellekhatasok__oriasgondok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83add9b-de9d-4448-9fa3-84f733de20bb","keywords":null,"link":"/360/201949__lassulo_nemet_autoipar__elteto_kina__magyar_mellekhatasok__oriasgondok","timestamp":"2019. december. 18. 07:00","title":"Magyarország is megérzi, ha a német autógyártók nem taposnak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","shortLead":"A Fidesz által támogatott szervezet sajátosan értelmezi a jó és a rossz küzdelmét.","id":"20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826199d1-5f5a-461a-a190-ab656d6bdff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29fab65-d1d1-4814-9ee2-2012d8f34146","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_alapjogokert_kozpont_gyurcsan_ferenc_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 17. 13:28","title":"Az Alapjogokért Központ Gyurcsányt is belekeverte a Csillagok háborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","shortLead":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","id":"20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2836b80-ccf7-4f95-bcb7-0614eeb226cb","keywords":null,"link":"/elet/20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","timestamp":"2019. december. 17. 15:29","title":"Somogyban alig hiányzott pár tized a 20 fokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal szerint a sajtó tévesen értelmezte a hírt, Szabó Józsefet nem menesztették.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal szerint a sajtó tévesen értelmezte a hírt, Szabó Józsefet nem menesztették.","id":"20191216_karacsony_gergely_fokert_szabo_jozsef_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff46bd-8430-469e-a912-5c81b8d88a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_karacsony_gergely_fokert_szabo_jozsef_vezerigazgato","timestamp":"2019. december. 16. 14:17","title":"Karácsony nem rúgta ki a Főkert vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette a táblát.","shortLead":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette...","id":"20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c994dbc-67c4-4d9d-8571-aa8d4233ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","timestamp":"2019. december. 17. 19:16","title":"Politikai nyomásra szüntethették meg egy veszprémi gimnáziumban a gendersemleges wc-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jogállamiság és a CEU ügyében az amerikai érdekeket sem képviselte elég jól David Cornstein a CNN budapesti riportja szerint.","shortLead":"A jogállamiság és a CEU ügyében az amerikai érdekeket sem képviselte elég jól David Cornstein a CNN budapesti riportja...","id":"20191217_CNN_A_szelsojobboldali_Orbant_vedi_az_USA_budapesti_nagykovete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf303e-08b4-4151-a987-9e8219f040f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_CNN_A_szelsojobboldali_Orbant_vedi_az_USA_budapesti_nagykovete","timestamp":"2019. december. 17. 14:54","title":"CNN: A szélsőjobboldali Orbánt védi az USA budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]