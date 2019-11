Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetbiztonsági átvilágítás találta alkalmatlannak Szabó István pénzügyőr főhadnagyot, aki korábban több feljelentést is tett a bűnjelraktár hiánya miatt.","shortLead":"Egy nemzetbiztonsági átvilágítás találta alkalmatlannak Szabó István pénzügyőr főhadnagyot, aki korábban több...","id":"20191106_Kirugtak_a_penzugyort_aki_azt_allitja_hogy_NAVosok_fosztogatjak_a_bunjelraktarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cec551-b126-4001-b185-54d519d83bc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kirugtak_a_penzugyort_aki_azt_allitja_hogy_NAVosok_fosztogatjak_a_bunjelraktarat","timestamp":"2019. november. 06. 09:41","title":"Kirúgták a pénzügyőrt, aki azt állítja, hogy NAV-osok fosztogatják a bűnjelraktárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aca4109-9c5c-48c3-9764-371a321b33d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK arról adott ki közleményt, hogy a rendőrség az ő tüntetésüket megakadályozta, amit Erdogan érkezése ellen szerveztek.","shortLead":"A DK arról adott ki közleményt, hogy a rendőrség az ő tüntetésüket megakadályozta, amit Erdogan érkezése ellen...","id":"20191107_Gyerekgyilkos_Felazsiai_diktator__tiltakoznak_a_partok_Erdogan_latogatasa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aca4109-9c5c-48c3-9764-371a321b33d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaadb19-cf14-447d-862d-324b20d93e41","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Gyerekgyilkos_Felazsiai_diktator__tiltakoznak_a_partok_Erdogan_latogatasa_ellen","timestamp":"2019. november. 07. 11:16","title":"Gyerekgyilkos Erdogan – így várta a török elnököt a Momentum Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán ismertetett októberi felülvizsgált jelentése szerint. Ugyanebből az is kiderül, hogy lassul az euróövezet gazdasági bővülése, különösen a kereskedelem és a feldolgozóipar teljesítményének mérséklődése miatt.","shortLead":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF...","id":"20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52dabe0-1a03-4239-bca5-1307a447bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. november. 06. 16:13","title":"Magyarországot megdicsérte, Európa fölött fellegeket lát az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","shortLead":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","id":"20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bb184-8be0-4f57-a634-22a0d1038dfc","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","timestamp":"2019. november. 07. 10:19","title":"Karácsonyék is megpróbálnák visszavenni a Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","shortLead":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","id":"20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebee093-e8c5-47ad-b9e3-d87649fa3d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","timestamp":"2019. november. 07. 14:36","title":"Az MNB-ig jutott, ami Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részvényeivel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","shortLead":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","id":"20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba74edd5-8de5-4b15-a0ed-eaad5aa69dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","timestamp":"2019. november. 06. 12:29","title":"Kabrióban szállította a dupla ágyat és a matracot – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél alaposabban megismerni és megérteni azért, hogy az általa tervezett termék minél felhasználóbarátabb legyen. Hogy ez miként megy a gyakorlatban, azt rögtön mutatjuk – kevés izgalmasabb feladatot lehet elképzelni mások megértésénél.","shortLead":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél...","id":"20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bc0c58-cff1-4370-8323-14a7af6cae06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","timestamp":"2019. november. 07. 16:03","title":"Kreatív munka, nagy kereslet: kiből lehet jó UX designer és mit kell csinálnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább ezer vásárhelyi adatait kérték le az önkormányzat számítógépén ismeretlenek, az önkormányzat feljelentést tett. ","shortLead":"Legalább ezer vásárhelyi adatait kérték le az önkormányzat számítógépén ismeretlenek, az önkormányzat feljelentést...","id":"20191107_Ujabb_adatvedelmi_botrany_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79310f9-c8ad-4248-ac68-248e93c4bcdd","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Ujabb_adatvedelmi_botrany_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Adatlopás Hódmezővásárhelyen: Márki-Zay szerint azonosíthatták az őt támogató bloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]