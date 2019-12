Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20191223_Dragul_az_uzemanyag_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2989a5-52f7-437a-aa30-942ee9f6c619","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Dragul_az_uzemanyag_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 23. 14:30","title":"Drágul az üzemanyag karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden rendben.","shortLead":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden...","id":"20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc31b1b-2759-4cd8-b287-bd9e89d23189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. december. 23. 10:09","title":"23 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","shortLead":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","id":"20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bacd95-1a3f-49aa-8d88-59efbfad896f","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","timestamp":"2019. december. 22. 17:37","title":"Nagy bejelentésre készülhet Vilmos herceg és Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a címe is megvan.","shortLead":"Már a címe is megvan.","id":"20191222_Filmet_forgatnak_Greta_Thunbergrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350b77a-d52a-4ad1-8df7-86ff3bb754f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_Filmet_forgatnak_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2019. december. 22. 12:12","title":"Filmet forgatnak Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ép és várhatóan vasárnap ér földet Új-Mexikóban - közölte az amerikai űrhajózásai hivatal, a NASA szombaton.","shortLead":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi...","id":"20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52675bf1-096e-43cf-a148-b4a8bcad5ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","timestamp":"2019. december. 22. 12:36","title":"Ma ér vissza a Földre a Boeing kudarcot vallott űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakítós kultfilmből készült sorozat előzetese alapján teljesen hozzák majd az eredeti mozi hangulatát - női főszereplővel.","shortLead":"A szakítós kultfilmből készült sorozat előzetese alapján teljesen hozzák majd az eredeti mozi hangulatát - női...","id":"20191222_Kijott_az_elso_trailer_a_Popcsajoksatobbi_filmbol_keszitett_sorozatrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73303a9d-c157-43f0-81e4-266808edb2dd","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Kijott_az_elso_trailer_a_Popcsajoksatobbi_filmbol_keszitett_sorozatrol","timestamp":"2019. december. 22. 14:25","title":"Kijött az első trailer a Pop, csajok, satöbbi filmből készített sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]