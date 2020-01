Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biztosak benne, hogy más oka volt a légikatasztrófának.","shortLead":"Biztosak benne, hogy más oka volt a légikatasztrófának.","id":"20200110_Iran_nem_volt_raketatalalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266fadc9-3084-40ce-ba3e-a2358b8eb881","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Iran_nem_volt_raketatalalat","timestamp":"2020. január. 10. 10:05","title":"Lezuhant ukrán repülő: Irán szerint nem érte rakétatalálat a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javulhatnak a hétvégére a körülmények az ausztráliai tüzek oltásához.","shortLead":"Javulhatnak a hétvégére a körülmények az ausztráliai tüzek oltásához.","id":"20200111_Harom_nagyobb_tuz_egyesult_Ausztraliaban_de_ma_mar_konnyebb_lehet_oltani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8b9d2-3d78-4f68-9fbe-030937a76ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Harom_nagyobb_tuz_egyesult_Ausztraliaban_de_ma_mar_konnyebb_lehet_oltani","timestamp":"2020. január. 11. 08:18","title":"Három nagyobb tűz egyesült Ausztráliában, de ma már könnyebb lehet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248ef140-5abb-4a25-9720-98350a83daf5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szembekerül egymással Törökország és Oroszország a líbiai polgárháborúban, amelybe fél tucat ország avatkozott be. A harcokat futurisztikus és középkori eszközök kettőssége jellemzi.","shortLead":"Szembekerül egymással Törökország és Oroszország a líbiai polgárháborúban, amelybe fél tucat ország avatkozott be...","id":"202002__torok_katonak_tripoliba__dronhaboru__zsoldosok__sziria_libiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248ef140-5abb-4a25-9720-98350a83daf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfe1baa-50f0-45b0-9c6c-a6975207c586","keywords":null,"link":"/360/202002__torok_katonak_tripoliba__dronhaboru__zsoldosok__sziria_libiaban","timestamp":"2020. január. 11. 09:00","title":"Orbán török szövetségese Líbiában is kavarni kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring által készített felvételekhez, ám olyanokba is belenéztek, amikbe nem lett volna szabad.","shortLead":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring...","id":"20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba6e106-cbe8-4f30-8873-2d545c018eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 09. 15:03","title":"Kirúgtak négy Amazon-alkalmazottat, mert a felhasználók után leskelődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","shortLead":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","id":"20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cec50e-07e7-4d83-a196-a007db68c4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","timestamp":"2020. január. 09. 19:20","title":"A Főtáv új vezetője dolgozók között dobja szét a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szolgáltató szerint a film nem több egy vígjátéknál, a brazil bírók mégis félelmet akarnak kelteni a készítőkben.","shortLead":"A szolgáltató szerint a film nem több egy vígjátéknál, a brazil bírók mégis félelmet akarnak kelteni a készítőkben.","id":"20200110_netflix_krisztus_film_istenkaromlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4078c6c0-d7bb-4427-bca8-472dec5b8419","keywords":null,"link":"/elet/20200110_netflix_krisztus_film_istenkaromlas","timestamp":"2020. január. 10. 07:11","title":"Mégis maradhat a Netflix kínálatában a botrányos Krisztus-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 10. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]