A japán cég is nagy lehetőséget lát a repülő taxis szolgáltatásban.

A japánok a Joby Aviation céggel álltak össze, ami teljesen elektromos, függőlegesen felszálló és landoló légi eszközök fejlesztésével és kereskedelmével foglalkozik.

© Joby

A Joby C sorozatú gép fejlesztése 590 millió dollárba kerül, ennek a fő befektetője lett a Toyota. A japán óriásvállalat 394 millió dollárral szállt be a projektbe, a gyártási, a minőségbiztosítási és a költségellenőrzési folyamatokban is részt vállal.

A Joby C egy ötüléses gép, ami akár 300 feletti tempóval is tud repülni, közel 250 kilométeren keresztül egy feltöltéssel. A cég szerint gépük egyik nagy előnye, hogy százszor halkabb, mint egy mai repülőgép fel- és leszálláskor.

Több mint 100 vállalat dolgozik már ilyen városi légi mobilitási eszközökön, köztük az Airbus és a Boeing is. Az autógyártók közül a Porsche, vagy a Daimler támogatta Volocopter van versenyben, hogy minél hamarabb piacképes repülő autót gyártsanak.

