[{"available":true,"c_guid":"25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","shortLead":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","id":"20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4952e6-e5e8-479b-a7d0-f6d66871c6ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","timestamp":"2020. január. 16. 21:26","title":"Új vezetőt neveztek ki Mészárosék szállodaláncának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy érzik: magukra maradtak az átélt borzalmakkal ","shortLead":"Úgy érzik: magukra maradtak az átélt borzalmakkal ","id":"20200115_Karteritest_szeretnenek_a_bicskei_gyermekotthonban_bantalmazott_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9121f4-f10f-4520-93bc-57a4013cb323","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Karteritest_szeretnenek_a_bicskei_gyermekotthonban_bantalmazott_aldozatok","timestamp":"2020. január. 15. 21:03","title":"Kártérítést szeretnének a bicskei gyermekotthonban bántalmazott áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66363a34-6316-4b81-ab37-cb5708a9ce61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ezer orvos, nővér és szociális munkás dolgozik Németországban, akik hat balkáni államból érkeztek - számol be a Deutsche Welle. A német közszolgálati portál szerint a kórházak kétségbeesetten keresnek nővéreket, mert akkora a hiány belőlük. Ezért aztán az intzémények fejvadászokat alkalmaznak, akik olykor 15 ezer euróért prezentálnak egy szakképzett nővért.","shortLead":"Több mint 50 ezer orvos, nővér és szociális munkás dolgozik Németországban, akik hat balkáni államból érkeztek - számol...","id":"20200117_15_ezer_euroert_importal_novereket_Nemetorszag_a_Balkanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66363a34-6316-4b81-ab37-cb5708a9ce61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d16951a-7676-4221-963e-40040bcbe0df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_15_ezer_euroert_importal_novereket_Nemetorszag_a_Balkanrol","timestamp":"2020. január. 17. 07:20","title":"15 ezer euróért importál nővéreket Németország a Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Aki az érintettek érzékenységére hivatkozik, akár kívülállóként, akár belülállóként, azt feltételezi, hogy az emberirtás ügye nem általában az ember ügye, hanem azé az embercsoporté, amelynek az irtásáról éppen szó van.","shortLead":"Aki az érintettek érzékenységére hivatkozik, akár kívülállóként, akár belülállóként, azt feltételezi...","id":"20200116_Revesz_Az_erzeketlensegre_tekintettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de019347-76f2-428c-8fe7-341ce77135f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Revesz_Az_erzeketlensegre_tekintettel","timestamp":"2020. január. 16. 17:16","title":"Révész: Az érzéketlenségre tekintettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","shortLead":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","id":"20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67adab-68ef-4f43-977b-9d7ff63288fe","keywords":null,"link":"/360/20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","timestamp":"2020. január. 16. 19:00","title":"Drónok és mesterséges intelligencia nélkül még borzasztóbb lenne az ausztráliai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Soha nem volt még futballklubnak annyi bevétele, mint a Barcelonának 2018/19-ben, de Európa többi nagy csapata is jól járt az UEFA új pénzügyi szabályozásával.","shortLead":"Soha nem volt még futballklubnak annyi bevétele, mint a Barcelonának 2018/19-ben, de Európa többi nagy csapata is jól...","id":"20200116_Penzesot_zuditott_az_UEFA_a_legnagyobb_europai_fociklubokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731d3962-955d-4814-88bd-18da00ee10ed","keywords":null,"link":"/sport/20200116_Penzesot_zuditott_az_UEFA_a_legnagyobb_europai_fociklubokra","timestamp":"2020. január. 16. 16:57","title":"Pénzesőt zúdított az UEFA a legnagyobb európai fociklubokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.","shortLead":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új...","id":"20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c594f70-7b63-4819-bd71-18b96d056656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","timestamp":"2020. január. 16. 08:33","title":"Megjött a Microsoft új, Chromium-alapú böngészője, innen már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olajfolt a Dunán, hó a sivatagban, tűz a IX. kerületben. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Olajfolt a Dunán, hó a sivatagban, tűz a IX. kerületben. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200116_Radar360_nem_fizet_a_Fidesz_szegregalt_romaknak_jogserto_volt_az_M1_hirado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af649d-50c1-4bfa-b2b2-269f49b9d1b8","keywords":null,"link":"/360/20200116_Radar360_nem_fizet_a_Fidesz_szegregalt_romaknak_jogserto_volt_az_M1_hirado","timestamp":"2020. január. 16. 17:30","title":"Radar360: nem fizet a Fidesz szegregált romáknak, jogsértő volt az M1 híradó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]