[{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.","shortLead":"Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is...","id":"20200118_mesterseges_intelligencia_gep_algoritmus_warner_bros_filmbemutato_filmkeszites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df05d1b3-6547-4e7a-85f9-dd8978826a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_mesterseges_intelligencia_gep_algoritmus_warner_bros_filmbemutato_filmkeszites","timestamp":"2020. január. 18. 11:03","title":"A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros.-nál, mikor mutassanak be egy új filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","shortLead":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","id":"20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1ac9e-6e39-480e-8cf5-f39195cc0579","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","timestamp":"2020. január. 16. 15:29","title":"Sokkal több szabadidő-autót ad el a Lamborghini, mint sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","shortLead":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","id":"20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26f094-78a4-4bd3-b1bc-dbfeef40a080","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","timestamp":"2020. január. 18. 12:20","title":"Erre a sofőrre a rendőrség is csak annyit tudott mondani, hogy \"nem semmi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f135c7-67a4-4431-bb69-9fc8fa243226","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Kamiq Scoutline minden korábbinál terepesebb járgánynak tűnik, de összkerékhajtás még így sincs benne.","shortLead":"A Skoda Kamiq Scoutline minden korábbinál terepesebb járgánynak tűnik, de összkerékhajtás még így sincs benne.","id":"20200116_mindent_a_szemnek_itt_a_skoda_legujabb_divatterepjaroja_kamiq_scoutline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2f135c7-67a4-4431-bb69-9fc8fa243226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbce2a1-52d0-4b58-955f-1278d15426cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_mindent_a_szemnek_itt_a_skoda_legujabb_divatterepjaroja_kamiq_scoutline","timestamp":"2020. január. 16. 13:21","title":"Mindent a szemnek: itt a Skoda legújabb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","shortLead":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","id":"20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad7e083-20ff-4b97-bad2-a865882afa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","timestamp":"2020. január. 17. 07:59","title":"Kiábrándító a legerősebb Porsche villanyautó valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt szétfeszítik a katonai konfliktusok és a gazdasági nehézségek.","shortLead":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt...","id":"202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8bf065-e227-48f8-bf4e-447f1d8cd0a4","keywords":null,"link":"/360/202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Céltévesztés Iránban: nemcsak a lelőtt ukrán gép miatt van bajban az ajatollah ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2022998a-42dd-4d19-81ff-b323c5c739cc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streaming-szolgáltató ráerősít a francia piacra. ","shortLead":"A streaming-szolgáltató ráerősít a francia piacra. ","id":"20200117_Parizsban_nyitott_uj_irodat_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2022998a-42dd-4d19-81ff-b323c5c739cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f48600c-aae3-483e-8f87-f69d08ad7663","keywords":null,"link":"/kultura/20200117_Parizsban_nyitott_uj_irodat_a_Netflix","timestamp":"2020. január. 17. 20:57","title":"Párizsban nyitott új irodát a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf7d25c-c322-47a0-b045-c1c40085cdf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nancy Pelosi, az USA kongresszusának képviselőházi elnöke szerint a Facebook szégyenteljes vállalat, megvezetik a népet.","shortLead":"Nancy Pelosi, az USA kongresszusának képviselőházi elnöke szerint a Facebook szégyenteljes vállalat, megvezetik a népet.","id":"20200117_nancy_pelosi_facebook_kritika_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf7d25c-c322-47a0-b045-c1c40085cdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb90664-2404-4c0e-9ae7-94c79e320e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_nancy_pelosi_facebook_kritika_donald_trump","timestamp":"2020. január. 17. 12:48","title":"Beleszállt a Facebookba egy amerikai csúcsképviselő: Ezek félrevezetik egész Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]