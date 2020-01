Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát kap majd.","shortLead":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát...","id":"20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c4acb6-598a-4a88-bbd7-a7d07f7b9054","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","timestamp":"2020. január. 22. 17:03","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetnek a Samsung új csúcsmobiljai és az összecsukható Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994061a3-dcc4-44e6-9620-f7d2dcc8f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maratoni videómontázs készült Madách Imre drámai költeményéből. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","shortLead":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","id":"20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04988b7-8210-4ae9-88a8-352b23b73e03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","timestamp":"2020. január. 21. 18:45","title":"Az UEFA rossz adatok alapján arra jutott, a Felcsút Európa 20, legtöbb nyereséget termelő csapatainak egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert. 