Tavaly 1803 darab új elektromos autót értékesítettek a forgalmazók Magyarországon, ami rekordmértékű, 41 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest – írja a Vezess.hu. A lap importőröktől kapott adatai alapján kiderült az is, hogy a hivatalosan cégnévre kötött szerződések mögött is gyakran egyautós vásárlások állnak, vagyis sokszor családi autóként szolgálnak ezek a járművek is.

A korábbi évek gyakorlatához képest a vásárlás motivációja is megváltozott, ugyanis 2019-ben a vevőknek már nem a környezet védelme volt a legfontosabb, hanem a milliós állami és önkormányzati kedvezmények.

Elektromos autó toplista 2019-ben. Típus, darabszám, és a céges versus magánvásárlások száma szerint:

Nissan Leaf 453 (320 vs. 133) Volkswagen e-Golf 356 (352 vs. 4) BMW i3 223 (204 vs. 19) Volkswagen e-Up 181 (177 vs. 4) Hyundai Kona electric 178 (20 vs. 158) Renault Zoé 83 (57 vs. 26) Tesla Model 3 81 (62 vs. 19) Hyundai Ioniq electric 55 (44 vs. 11) Smart ForFour 52 (48 vs. 4 ) Smart ForTwo 46 (41 vs. 5)

A forgalmazók tapasztalatai szerint folyamatosan emelkedik a vásárlók között a vidéki lakosok száma, köszönhetően annak, hogy nőtt az elektromos autók hatótávolsága.

