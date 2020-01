Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterület-használati engedélyhez kötötte az e-rollerek utcai tárolását Terézváros képviselő-testülete. Az intézkedéssel a képviselők a közlekedők biztonságát, az itt lakók érdekeit és az utcaképet védik.","shortLead":"Közterület-használati engedélyhez kötötte az e-rollerek utcai tárolását Terézváros képviselő-testülete...","id":"20200130_terezvaros_e_roller_kozterulet_hasznalati_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c793e-bb1f-4a5c-8631-4752e9142d21","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_terezvaros_e_roller_kozterulet_hasznalati_engedely","timestamp":"2020. január. 30. 14:26","title":"Bekeményít Terézváros az e-rollerekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután még a rendszeresen félrenéző Médiatanács szerint is túlterjeszkedett szerepkörén a Hadházy Ákos akcióját élő adásban minősítő Németh Balázs, megpróbálták jogi úton kideríteni, mégis milyen juttatásért teszi a dolgát. Egyelőre hiába, mert az MTVA bevédte emberét, Péterfalvi Attila pedig jogilag levezette, hogy bár közpénzből kapja a fizetését, titok, hogy mennyit, mert nem számít vezető beosztásúnak.","shortLead":"Miután még a rendszeresen félrenéző Médiatanács szerint is túlterjeszkedett szerepkörén a Hadházy Ákos akcióját élő...","id":"20200131_Peterfalvi_szerint_titkos_mennyiert_nyomja_a_propagandat_az_M1_hirolvasoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e247c4-b8c4-4d28-9cd0-084629988ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Peterfalvi_szerint_titkos_mennyiert_nyomja_a_propagandat_az_M1_hirolvasoja","timestamp":"2020. január. 31. 10:15","title":"Péterfalvi szerint is titkos, mennyiért nyomja a propagandát az M1 hírolvasója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jóváhagyta az EP is a Brexit-megállapodást.","shortLead":"Jóváhagyta az EP is a Brexit-megállapodást.","id":"20200129_Megszavazta_az_Europai_Parlament_tenyleg_johet_a_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25ee554-71a6-4d29-b8b0-4b409373cee9","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Megszavazta_az_Europai_Parlament_tenyleg_johet_a_Brexit","timestamp":"2020. január. 29. 18:49","title":"Megszavazta az Európai Parlament, tényleg jöhet a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?","shortLead":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még...","id":"20200131_brexit_eu_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa466e-919a-4364-9c94-307c6211347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_eu_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 31. 06:30","title":"Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbfd01c-be09-46ce-b5e4-f4b7857aad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200129_Marabu_Feknyuz_Koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfd01c-be09-46ce-b5e4-f4b7857aad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0fca60-2def-4c24-bce5-662f6d1e3305","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Marabu_Feknyuz_Koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:28","title":"Marabu Féknyúz: Koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487d0ef-413e-4283-84bf-9eac77ab19d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A balatonfüredi kórházból lopta el egy férfi az egyik orvos okosóráját. A GPS-szel nem számolt.","shortLead":"A balatonfüredi kórházból lopta el egy férfi az egyik orvos okosóráját. A GPS-szel nem számolt.","id":"20200129_Megfujtak_az_orvos_okosorajat_a_furedi_szivkorhazban_de_a_GPSjel_lebuktatta_a_tolvajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2487d0ef-413e-4283-84bf-9eac77ab19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa97b4-78fa-4378-9cb0-1c388ae218fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_Megfujtak_az_orvos_okosorajat_a_furedi_szivkorhazban_de_a_GPSjel_lebuktatta_a_tolvajt","timestamp":"2020. január. 29. 11:53","title":"Megfújták az orvos okosóráját a füredi szívkórházban, a GPS-jel buktatta le a tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.

","shortLead":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.

","id":"20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0285d-6227-4f27-9d01-1e61c70cdca9","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","timestamp":"2020. január. 31. 11:08","title":"Újabb áremelés jön a szerencsejátékoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]