Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","shortLead":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","id":"20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98e8de0-268d-4b42-9462-8b96ab5899e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","timestamp":"2020. január. 30. 10:03","title":"A Samsung előállt a világ első 5G-s táblagépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","shortLead":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","id":"20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b73056-8165-4f0b-a658-181ea152250a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","timestamp":"2020. január. 29. 10:56","title":"Jogsértő módon hagyta jóvá a GVH a kormányzati médiagólem létrejöttét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a Facebookon közzétett tájékoztatójában nyugtatja az embereket.","shortLead":"A kormány a Facebookon közzétett tájékoztatójában nyugtatja az embereket.","id":"20200129_koronavirus_alhir_magyarorszag_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db2988-f5d9-4b1e-8b86-85c185737d65","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_alhir_magyarorszag_beteg","timestamp":"2020. január. 29. 13:16","title":"A kormány figyelmeztet, hogy álhírek keringenek a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak áldozatain, a börtönökben dolgozók és a társadalom pedig csak nagyobb kockázatokkal nézne szembe a Magyar Helsinki Bizottság szerint.","shortLead":"A miniszter javaslata a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak átírásáról nem segít a párkapcsolati erőszak...","id":"20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9d5753-a96d-4141-a4bf-05eff5851eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Magyar_Helsinki_Bizottsag_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. január. 29. 17:32","title":"Magyar Helsinki Bizottság: Mindenki rosszabbul jár, ha szigorítják a feltételes szabadulás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d788560-5261-41c0-8357-67dab1d9c71a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az önvezető autókban lehet hasznos a lidar. Mivel néhány év alatt lényegében fillérekbe kerülő dologgá vált a biztonságfokozó technológia, hamarosan megjelenhet napjaink kocsijaiban is.","shortLead":"Nem csak az önvezető autókban lehet hasznos a lidar. Mivel néhány év alatt lényegében fillérekbe kerülő dologgá vált...","id":"202004_okosodo_autok_forog_veluk_avilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d788560-5261-41c0-8357-67dab1d9c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c905ddfe-8e29-4661-b19e-ae6c2b4815a0","keywords":null,"link":"/360/202004_okosodo_autok_forog_veluk_avilag","timestamp":"2020. január. 29. 10:00","title":"Ezt az új szenzort hamarosan minden autóba beszerelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes meggyógyítani magát.","shortLead":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes...","id":"20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3c82f-3d81-4315-b7de-947d9cef4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Volna itt egy igen jó hír, ha azt tervezi, hogy leszokik a cigiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]