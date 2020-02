Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9fe83a3-4d1f-4f47-b97c-89307aab5f27","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyre több európai nagyvárost összekötő éjszakai vonatozás divatja új frontot nyithat a vasút és a környezetszennyező repülők vetélkedésében.","shortLead":"Az egyre több európai nagyvárost összekötő éjszakai vonatozás divatja új frontot nyithat a vasút és...","id":"202005__repulo_helyett_halokocsi__tizedeles__kibocsatas_es_kereslet__alva_jarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fe83a3-4d1f-4f47-b97c-89307aab5f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567b1c4-7dd7-4146-b5ab-6aa8655274b7","keywords":null,"link":"/360/202005__repulo_helyett_halokocsi__tizedeles__kibocsatas_es_kereslet__alva_jarok","timestamp":"2020. február. 01. 16:00","title":"Az új divat az éjszakai vonatozás, de nem ám akármilyen vonatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e025e8a-c808-4785-882d-f412b02c2d57","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amikor Angela Merkel politizálni kezdett 90 elején, a leendő Németországot még nem olyannak képzelték, mint amilyennek ő kancellárként megkapta. ","shortLead":"Amikor Angela Merkel politizálni kezdett 90 elején, a leendő Németországot még nem olyannak képzelték, mint amilyennek...","id":"20200201_Egyseges_es_semleges_Ilyennek_is_terveztek_Nemetorszagot__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e025e8a-c808-4785-882d-f412b02c2d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9578069-3448-46a9-9ace-0681b9fd0dc8","keywords":null,"link":"/360/20200201_Egyseges_es_semleges_Ilyennek_is_terveztek_Nemetorszagot__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_1","timestamp":"2020. február. 01. 17:00","title":"Egységes, de semleges? Ilyennek is tervezték Németországot – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 1..","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos vagyoni helyzete most sem változott jelentősen, de azért faragott adósságán és gyarapította a számláin található összeget is. A BMW motorja azért továbbra is megvan.","shortLead":"Kósa Lajos vagyoni helyzete most sem változott jelentősen, de azért faragott adósságán és gyarapította a számláin...","id":"20200201_A_takarekos_Kosa_Lajos_felretett_12_millio_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f09381a-d88e-4013-a89e-2a0148aa6e38","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_A_takarekos_Kosa_Lajos_felretett_12_millio_forintot","timestamp":"2020. február. 01. 02:06","title":"A takarékos Kósa Lajos félretett 1,2 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Élete álma vált valóra a világhírű spanyol színésznek, Antonio Banderasnak, aki saját színházat indított szülővárosában. Emellett számos boltban, étteremben és ingatlanbizniszben is érdekelt még Málaga környékén a filmsztár. A jövő hét végén első Oscar-díját is megkaphatja.\r

","shortLead":"Élete álma vált valóra a világhírű spanyol színésznek, Antonio Banderasnak, aki saját színházat indított...","id":"202005__banderas_szinhaza__broadway_malagaban__muveszet_es_uzlet__andaluziai_kolyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21885b12-c07e-47a0-bc3d-7b38ca82bb66","keywords":null,"link":"/360/202005__banderas_szinhaza__broadway_malagaban__muveszet_es_uzlet__andaluziai_kolyok","timestamp":"2020. január. 31. 16:00","title":"Banderas üzletembert játszik, így lett főszereplő saját színházában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","shortLead":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","id":"20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff39ea2-9bff-46a2-a747-63dc84581608","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","timestamp":"2020. február. 01. 00:18","title":"Kövér László egy fillért sem törlesztett, miközben elhalmozták ajándékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b85a311-033e-49ed-bc85-cf8b104ecf17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizációtól az adatelemzésig terjedő teljeskörű megoldást vásárolnak.","shortLead":"A digitalizációtól az adatelemzésig terjedő teljeskörű megoldást vásárolnak.","id":"20200131_magyar_legimentok_airbus_helicopters_flight_analyser_fleet_keeper_digitalis_naplo_flightastic_digitalis_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b85a311-033e-49ed-bc85-cf8b104ecf17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415e64a2-63b7-4da0-b8e0-a730b399a29e","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_magyar_legimentok_airbus_helicopters_flight_analyser_fleet_keeper_digitalis_naplo_flightastic_digitalis_pilota","timestamp":"2020. január. 31. 20:23","title":"Új technológiákkal turbózzák fel a magyar légimentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","shortLead":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","id":"20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892f1ab4-a4d8-4d12-be05-d00e6839dba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 01. 15:50","title":"Egy egész osztály szájmaszkban ment a szalagavatóra Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4805b6-3c3d-45eb-a93d-be826b88a6d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iain Lindsay szerint azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból, Európának, és így Magyarországnak sem fordítanak hátat. ","shortLead":"Iain Lindsay szerint azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból, Európának, és így Magyarországnak sem fordítanak hátat. ","id":"20200131_iain_lindsay_brit_nagykovet_magyarorszag_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e4805b6-3c3d-45eb-a93d-be826b88a6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76724ab-ea70-4e15-acaf-b7388e0a807f","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_iain_lindsay_brit_nagykovet_magyarorszag_brexit","timestamp":"2020. január. 31. 16:15","title":"Videóban üzent a brit nagykövet a magyaroknak a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]