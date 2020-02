Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov megtakarításai nőttek valamennyivel, de szinte alig van más változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest.","shortLead":"Kubatov megtakarításai nőttek valamennyivel, de szinte alig van más változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest.","id":"20200201_Szolidan_tollasodott_az_FTCelnok_Kubatov_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36a256-e946-4172-8d62-5fa0b5cda402","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Szolidan_tollasodott_az_FTCelnok_Kubatov_Gabor","timestamp":"2020. február. 01. 01:35","title":"Szolidan tollasodott Kubatov Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","shortLead":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","id":"20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf21e8-0ccf-4c0b-8fbf-6b617956a2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","timestamp":"2020. február. 01. 08:46","title":"A terv és az engedély is megvan a reptéri vasút építéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyiptomban zajló ásatások értelmét jól mutatja, hogy a sokadik felfedezés után is újabb \"kincsekre\" bukkannak a kutatók.","shortLead":"Az Egyiptomban zajló ásatások értelmét jól mutatja, hogy a sokadik felfedezés után is újabb \"kincsekre\" bukkannak...","id":"20200131_egyiptom_szarkofag_amulett_koporso_okori_sir_asatas_feltaras_regeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce15e006-e78f-4764-9fe2-7d57d80cc64d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_egyiptom_szarkofag_amulett_koporso_okori_sir_asatas_feltaras_regeszek","timestamp":"2020. január. 31. 20:03","title":"Húsz szarkofág, öt koporsó és több száz amulett került elő a föld mélyéről Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","shortLead":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","id":"20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d33d89-8820-4eb9-a8b8-67f72ed851da","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","timestamp":"2020. február. 02. 09:35","title":"Levideózták a társai, ahogyan egy diák fenyegeti és alázza a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","shortLead":"Egy négyessel küldte haza a Southampton együttesét a Liverpool, amivel beállította a Manchester City rekordját.","id":"20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561c0af4-14dc-4c71-858f-de4c8f19ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2838bf9-ddd0-49ec-b743-37e0582c794e","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Rekordot_allitott_be_a_Liverpool","timestamp":"2020. február. 01. 18:55","title":"Rekordot állított be a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Munkatársunk a rendőrségen, rémisztő közelről az ausztrál tűz, ledőlt Trump fala. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Munkatársunk a rendőrségen, rémisztő közelről az ausztrál tűz, ledőlt Trump fala. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200131_Radar360este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bceb6c-2b1c-4472-8497-1134e6fea1b9","keywords":null,"link":"/360/20200131_Radar360este","timestamp":"2020. január. 31. 17:30","title":"Radar360: Orbán a koronavírusra készül, a britek a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Corona sörös cég bízik abban, hogy nem keverik össze a koronavírussal.","shortLead":"A Corona sörös cég bízik abban, hogy nem keverik össze a koronavírussal.","id":"20200131_Egy_sormarkat_is_elert_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d82585c-18e8-4013-a458-fbe5d8aa5d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Egy_sormarkat_is_elert_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 15:07","title":"Egy sörmárkát is elért a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető.","shortLead":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz...","id":"20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309c8be7-634f-46c9-8c18-766b9bc40ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","timestamp":"2020. február. 01. 01:30","title":"Pintér Sándornak még mindig tartoznak egymilliárd forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]