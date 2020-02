Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja – derült ki az Országgyűlés Hivatalától kikért frakciószerződésekből. A frakció maga nem él olyan nagy lábon, mint a KDNP-é, de az ő szerződéseik között is találtunk érdekességeket.","shortLead":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti...","id":"20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a36b05-2148-41cd-b96f-0562580e70eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 10. 11:15","title":"Tízmilliókért méri a hangulatunkat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","shortLead":"A Superleggera V4 nem egyszerűen csak nagyon erős, hanem elképesztően könnyű is – a neve is ezt jelenti.","id":"20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61716bff-679f-41c2-b615-5b5efbe1f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4e521e-5a71-4f7b-baf6-00b3e47d0e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_mindent_maga_moge_utasit_a_ducati_legujabb_kozuti_szornyetege","timestamp":"2020. február. 10. 13:21","title":"Mindent maga mögé utasít a Ducati legújabb közúti sportmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","shortLead":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","id":"20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe1453f-5eda-425c-bd80-5d4e4f8cfc6d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","timestamp":"2020. február. 08. 18:15","title":"Arany- és ezüstérem a rövidpályás gyorskorcsolya világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aae7e1-89aa-4c89-ab61-b3a0a9be5ec6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A listavezető Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának...","id":"20200209_Siman_nyert_a_Real_Madrid_Ramos_merfoldkohoz_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aae7e1-89aa-4c89-ab61-b3a0a9be5ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4eed6e-9078-4734-bba4-9ecf97799673","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Siman_nyert_a_Real_Madrid_Ramos_merfoldkohoz_erkezett","timestamp":"2020. február. 09. 18:05","title":"Simán nyert a Real Madrid, Ramos mérföldkőhöz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]