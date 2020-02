Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új cápavédelmi eszközt kapott a Nagy-korallzátony: Ausztrália északkeleti partvidékén víz alatti \"okoshorgokat\" helyeztek el.","shortLead":"Új cápavédelmi eszközt kapott a Nagy-korallzátony: Ausztrália északkeleti partvidékén víz alatti \"okoshorgokat\"...","id":"20200209_okoshorog_nagy_korallzatony_capak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e9195-0339-4174-9322-c9736d9fe36b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_okoshorog_nagy_korallzatony_capak","timestamp":"2020. február. 09. 08:03","title":"Bevetik az okoshorgot Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt nem kaptak. A Magyar Hang szerint 300 ezer tételnyi \"kifogásolt tartalom\" volt Kaleta hivatali gépén.","shortLead":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt...","id":"20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4137a-d831-484f-a5ea-f742d919cb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","timestamp":"2020. február. 09. 13:27","title":"Index: Gyermekpornográfia miatt tartóztatták le a perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglista 12. helyezettje búcsúztatta a magyar teniszezőt.","shortLead":"A világranglista 12. helyezettje búcsúztatta a magyar teniszezőt.","id":"20200210_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_rotterdam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f26cc-ccee-4660-a01d-5a4e392be830","keywords":null,"link":"/sport/20200210_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_rotterdam","timestamp":"2020. február. 10. 18:54","title":"Fucsovics nem jutott túl az első fordulón Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","shortLead":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","id":"20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1f85a-672d-4989-81da-90fc92f67bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","timestamp":"2020. február. 09. 17:50","title":"Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","shortLead":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","id":"20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b1bdf-6c21-4228-bbcf-4a8a1c1490da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"A koronavírus az inflációt is befolyásolta Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]