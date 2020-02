Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több mehet propagandára.","shortLead":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több...","id":"20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f635a98-8d7e-42d9-800f-fa9635defdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","timestamp":"2020. február. 20. 16:13","title":"Még többet szánnak propagandára: 150 milliárd mehet kormányzati kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","shortLead":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","id":"20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a20b84-f243-4f2e-8e64-8a361ebcd935","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","timestamp":"2020. február. 19. 10:44","title":"Szellemhajót sodort a partra a Dennis vihar Írországnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d4b88-0eff-4791-84dd-193223987c69","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz-hívek öregedése miatt drasztikusan fogyhat a szavazótábor. Ezt a kormánypárt is felismerte, és új utakat, arcokat keres a fiatalok elcsábításához. Egyelőre még csak tapogatózik a virtuális térben.","shortLead":"A Fidesz-hívek öregedése miatt drasztikusan fogyhat a szavazótábor. Ezt a kormánypárt is felismerte, és új utakat...","id":"202008_fuggosegi_iszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8d4b88-0eff-4791-84dd-193223987c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb3af40-1b52-429e-b429-32c4a9b95776","keywords":null,"link":"/360/202008_fuggosegi_iszony","timestamp":"2020. február. 20. 15:00","title":"Orbánék rájöttek, hogy a Kubatov-lista nem helyettesítheti a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","shortLead":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","id":"20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09edab03-e1b4-4e94-aa6b-7ba0bef617a4","keywords":null,"link":"/elet/20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","timestamp":"2020. február. 20. 09:40","title":"„A Nat 2020 az irodalomtanítás Mohácsa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő október 12-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az énekesnő október 12-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20200221_Jon_Alanis_Morissette_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0530364d-d087-43a3-b14b-06aba2c1f9da","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_Jon_Alanis_Morissette_Budapestre","timestamp":"2020. február. 21. 09:22","title":"Alanis Morissette-koncert lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705531e-984e-40c3-b9e7-889339ece184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösködik a kormánypárt és az ellenzék egy része.","shortLead":"Közösködik a kormánypárt és az ellenzék egy része.","id":"20200220_Harom_ellenzeki_frakciobol_is_tamogatjak_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_kezdemenyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7705531e-984e-40c3-b9e7-889339ece184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7881bc01-5ddc-449d-b06f-06b9a7e0291c","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Harom_ellenzeki_frakciobol_is_tamogatjak_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_kezdemenyezeset","timestamp":"2020. február. 20. 14:13","title":"Három ellenzéki frakcióból is támogatják a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d5d4a8-7cf9-4330-aac6-8f17d216c0b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forinttal többe kerül az infrastruktúra.","shortLead":"Másfél milliárd forinttal többe kerül az infrastruktúra.","id":"20200220_Meg_dragabb_lesz_a_debreceni_BMWgyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d5d4a8-7cf9-4330-aac6-8f17d216c0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2242276-883f-4b3d-b5fe-94ad2752ffd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Meg_dragabb_lesz_a_debreceni_BMWgyar","timestamp":"2020. február. 20. 11:22","title":"Még drágább lesz a debreceni BMW-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]