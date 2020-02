Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36b84d88-b05f-4711-860f-58a5da527202","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bár a nagykövetségek és a hírszerzés között nagy az átjárás, a magyar szolgálatok – mint arra a perui nagykövet esete is rávilágított – nincsenek felkészülve a nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrésére.","shortLead":"Bár a nagykövetségek és a hírszerzés között nagy az átjárás, a magyar szolgálatok – mint arra a perui nagykövet esete...","id":"20200220_Kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b84d88-b05f-4711-860f-58a5da527202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1f70ef-206e-4fe9-ab41-717be493fb72","keywords":null,"link":"/360/20200220_Kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. február. 20. 07:00","title":"Annyi a váltás a magyar diplomáciában, hogy nehéz lett kiszűrni a kockázatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","shortLead":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","id":"20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09c87ab-c686-48cd-8f36-97e28a278e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","timestamp":"2020. február. 21. 19:10","title":"Vészjelzést kell adniuk az orosz buszsofőröknek, ha kínait látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","shortLead":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","id":"20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf23dd0-4209-4815-8976-d67618a2ae25","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","timestamp":"2020. február. 20. 09:12","title":"Meghalt a Diamond Princess üdülőhajó koronavírussal fertőzött két utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db95458a-1ad3-419f-be66-868b63ac942d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatvizualizációra szakosodott MetaBallStudios YouTube-csatorna ezúttal a Naprendszerben keringő aszteroidák és kisbolygók kapcsán jelentkezett érdekes és igen ijesztő felvétellel.","shortLead":"Az adatvizualizációra szakosodott MetaBallStudios YouTube-csatorna ezúttal a Naprendszerben keringő aszteroidák és...","id":"20200220_aszteroida_kisbolygo_metaballstudios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db95458a-1ad3-419f-be66-868b63ac942d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31339941-1ad8-4100-aaba-8763bd1d4125","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_aszteroida_kisbolygo_metaballstudios","timestamp":"2020. február. 20. 11:47","title":"Kering az űrben néhány aszteroida, amik városokat törölhetnek el, ha a Földnek ütköznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol sok dolgot érintenek meg egymás után az utazók – summázható amerikai szakemberek kutatási eredménye.","shortLead":"Egyszerű és hatékony megoldás lehet a globális járványok kockázatának csökkentésére a kézhigiénia a repülőtereken, ahol...","id":"202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313ef7-e3b6-4584-892c-330ce34750ab","keywords":null,"link":"/360/202008_jarvanymegelozes_reptereken_tiszta_kezzel","timestamp":"2020. február. 20. 14:00","title":"Pofonegyszerűen fékezhető lenne egy világjárvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International Magyarország. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International...","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fa46-a300-4a54-9fd7-aee35de5ce65","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta az ingatlant.","shortLead":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta...","id":"20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa8500-3785-4c8c-8444-6c371eb30834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","timestamp":"2020. február. 19. 21:50","title":"Visszavásárolta a házát a Nemzeti Eszközkezelőtől, de papíron nem lett tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]