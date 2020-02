Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson. Arról akartak megbizonyosodni, hogy valóban a talajból származó rengést észleltek, nem pedig a marsi szél zavarta meg a műszereket.","shortLead":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson...","id":"20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314e732-5259-473c-9372-22fbabb4488a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","timestamp":"2020. február. 25. 11:03","title":"Több száz Mars-rengést észlelt az InSight űrszonda, és már azt is tudni, mi okozta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","shortLead":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","id":"20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ec58f-dc37-4ad5-b729-ed30d885f982","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 24. 06:41","title":"Minden villanyautót, a Teslát is legyorsulja az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","shortLead":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","id":"20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54421ea0-5967-4a5a-a757-43d2092e6e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","timestamp":"2020. február. 24. 09:46","title":"Giorgio Armani: Sokféleképpen meg lehet erőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek száma. Iránban a hivatalos adatok szerint 12-en haltak meg, míg egy hírügynökség már 50 halálos áldozatról számolt be.","shortLead":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek...","id":"20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d1195-3815-4c9e-8153-1b3a48654e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","timestamp":"2020. február. 24. 12:20","title":"Újabb országokban jelent meg a koronavírus, Iránban legalább 12-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető periódusa volt, új életszakaszába lépett. Hont András cikksorozatának 4., befejező része.","shortLead":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető...","id":"20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a177d27-2c3c-4784-82a0-f221d80afc45","keywords":null,"link":"/360/20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:00","title":"Hont: Változóban az Orbán-rendszer: ami nincs ellenére, az van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\" alkotások.","shortLead":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\"...","id":"202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1e52-240c-432e-954e-f44392013373","keywords":null,"link":"/360/202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","timestamp":"2020. február. 24. 16:00","title":"Restaurátori \"melléktermékekből\" készült művekkel nyitott Budapest új galériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]