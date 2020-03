[{"available":true,"c_guid":"41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","shortLead":"A koronavírus végleg betett a Flybe nevű légitársaságnak, 2000 ember veszíti el a munkahelyét.","id":"20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41610485-983d-41c6-b098-3ba165456c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cebb981-285e-44d2-a8e1-2d75103773b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Bedolt_egy_brit_legitarsasag_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 09:10","title":"Bedőlt egy brit légitársaság a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos kutatómunka.","shortLead":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos...","id":"20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b073d-74f3-41e2-a08f-e2c9aeee8bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","timestamp":"2020. március. 04. 18:03","title":"Ha felrakja ezt a programot a számítógépére, ön is beszállhat a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b786ac93-6428-4a64-b90c-8afa0a02dd79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Suzuki Banditot adtak át a polgárőröknek.","shortLead":"Két Suzuki Banditot adtak át a polgárőröknek.","id":"20200304_Komoly_motorokat_kaptak_a_fovarosi_polgarorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b786ac93-6428-4a64-b90c-8afa0a02dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0927c3-157f-41ba-abd4-e45406fdac30","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Komoly_motorokat_kaptak_a_fovarosi_polgarorok","timestamp":"2020. március. 04. 12:14","title":"A rendőségtől kaptak nagymotorokat a fővárosi polgárőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play áruházat.","shortLead":"A jelek szerint a Google a felhasználókra bízná a döntést, hogy milyen megjelenítéssel szeretnék használni a Play...","id":"20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fbca45-8065-4a59-9423-c8d552104749","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_google_play_aruhaz_sotet_mod_bekapcsolas","timestamp":"2020. március. 03. 17:03","title":"Jött egy új gomb a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","shortLead":"A sportvezető ugyanakkor továbbra is tagadja az őt ért súlyos vádakat és ártatlannak vallja magát. ","id":"20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a3ce60-8045-46f4-be63-229b37efcc74","keywords":null,"link":"/sport/20200304_Ajan_Tamas_lemondott_tiszteletbeli_tagsagarol_a_NOBban","timestamp":"2020. március. 04. 05:28","title":"Aján Tamás lemondott tiszteletbeli tagságáról a NOB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb megérkezhet a OnePlus 8.","shortLead":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb...","id":"20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535818f9-b9de-43ae-85d1-fa185ba830bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","timestamp":"2020. március. 05. 13:03","title":"Hamarabb érkezhet a OnePlus 8 a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik a telefonja, bár ő azt hiszi. Elképzelhető, hogy az Android 11-nél ilyesmi már nem fordulhat elő.","shortLead":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik...","id":"20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f354ef9d-0aa2-41e6-9d35-ed014abc80b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","timestamp":"2020. március. 05. 11:03","title":"Az Android 11 már jelezni fog, ha rosszul van a töltőn a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]