Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakasz felújítása miatt gyakrabban indul a 2-es villamos, a trolik pedig meghosszabbított útvonalon közlekednek.","shortLead":"A szakasz felújítása miatt gyakrabban indul a 2-es villamos, a trolik pedig meghosszabbított útvonalon közlekednek.","id":"20200309_Matol_nem_jar_metro_az_Arany_Janos_utca_es_a_Ferenciek_tere_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0963e49-baca-4642-83ae-e958d810999d","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Matol_nem_jar_metro_az_Arany_Janos_utca_es_a_Ferenciek_tere_kozott","timestamp":"2020. március. 09. 05:50","title":"Mától nem jár metró az Arany János utca és a Ferenciek tere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","shortLead":"Tizenkilenc gyanús esetet találtak.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4969a7eb-e5b2-4b4a-8835-413c8b7a42ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 08. 10:47","title":"Újabb embereket vittek karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz, hogy a városban megöltek egy 49 éves román állampolgárt. ","shortLead":"Két román állampolgárságú férfit állítottak elő Érden a rendőrök, akik szerint az őrizetbe vetteknek közük van ahhoz...","id":"20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2465d441-e4a8-49b3-9f55-e1a50527eaee","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Roman_allampolgart_oltek_meg_Erden","timestamp":"2020. március. 07. 11:55","title":"Megöltek egy román férfit Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e6f75a-b38b-4445-98ea-00f780274ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak, miután összeomlott egy karanténhotel","shortLead":"Többen meghaltak, miután összeomlott egy karanténhotel","id":"20200308_Raomlott_a_szallas_a_karantenba_zartakra_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e6f75a-b38b-4445-98ea-00f780274ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77789379-7a95-44fc-9b1c-593cb7e8cc3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Raomlott_a_szallas_a_karantenba_zartakra_Kinaban","timestamp":"2020. március. 08. 08:44","title":"Ráomlott a szállás a karanténba zártakra Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsabban terjed a kórokozó, mint korábban.","shortLead":"Gyorsabban terjed a kórokozó, mint korábban.","id":"20200307_franciaorszag_koronavirus_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d385ec0-7f29-4ce2-8472-57c808aad1fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_franciaorszag_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. március. 07. 18:14","title":"Franciaországban eggyel magasabb fokozatba kapcsolt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","shortLead":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","id":"20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7851990a-f5de-48a9-87b5-4c2f14ec5787","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","timestamp":"2020. március. 07. 16:39","title":"Davis Kupa: Balázs egyenlített, Fucsovics továbbjutás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa – a koronavírus-járvány okozta veszély miatt – élő videokapcsolat útján tartja meg vasárnapi vatikáni miséjét.","shortLead":"Ferenc pápa – a koronavírus-járvány okozta veszély miatt – élő videokapcsolat útján tartja meg vasárnapi vatikáni...","id":"20200307_Videon_tart_miset_a_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6852a69-7ead-4f6f-8bd1-da2d97f73eb8","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Videon_tart_miset_a_papa","timestamp":"2020. március. 07. 14:35","title":"Videón tart misét a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]