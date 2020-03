Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","shortLead":"Napokon belül végképp eldől, lesz-e idén foci Eb.","id":"20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca80ca-87a7-45d0-a159-b0b2cc8dabf0","keywords":null,"link":"/sport/20200313_FIFA_Elmarad_minden_nemzetkozi_focimeccs","timestamp":"2020. március. 13. 23:35","title":"FIFA: Elmarad minden nemzetközi focimeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2434ca2c-4d52-4e87-8d01-94835a0c262d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fizetett szabadságot követelnek a tanároknak.","shortLead":"Fizetett szabadságot követelnek a tanároknak.","id":"20200313_MSZP_lehet_rovidebb_a_tanev_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2434ca2c-4d52-4e87-8d01-94835a0c262d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c23f9-b8aa-4f4b-8d18-f9f57b1a0b05","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_MSZP_lehet_rovidebb_a_tanev_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 12:58","title":"MSZP: Lehet rövidebb a tanév a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németországban minden korábbinál komolyabb büntetésekkel kívánják felvenni a harcot a gyorshajtók ellen.","shortLead":"Németországban minden korábbinál komolyabb büntetésekkel kívánják felvenni a harcot a gyorshajtók ellen.","id":"20200313_mar_21_kmh_sebessegtullepesnel_elveszik_a_jogsit_a_nemetek_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21847ef5-5fa6-413c-9899-fcd61519efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6751adea-87cb-4708-8550-e35a6b94b7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_mar_21_kmh_sebessegtullepesnel_elveszik_a_jogsit_a_nemetek_kresz","timestamp":"2020. március. 13. 06:41","title":"Már 21 km/h-s sebességtúllépésnél elveszik a jogsit a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak. Többek közt az egészségügyben.","shortLead":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak...","id":"20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b78af7-fa4d-4020-8b5c-301756315949","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Az amerikai egészségügy lehet a lejárt Windows 7 egyik legnagyobb vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György Luxemburgban bejegyzett cége, a Docler Investments.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György...","id":"202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f0629-87d8-40ee-a557-2b76590ef6c2","keywords":null,"link":"/360/202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","timestamp":"2020. március. 13. 10:00","title":"Új céggel tolná indiai gyógymódját Gattyán György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","shortLead":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","id":"20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb5324-0b15-47c8-b93c-6a8c92905ff4","keywords":null,"link":"/sport/20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 06:11","title":"Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","shortLead":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","id":"20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b007be4-c9f4-47af-8897-ccd505de05e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","timestamp":"2020. március. 14. 06:41","title":"Oxigénmaszk is van ebben az 5 millió forint alatti bálna Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]