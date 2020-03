Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Olaszországban vasárnap 3500-zal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, és egy nap alatt 368 ember hunyt el a vírusfertőzésben. A teljesen lezárt országban az elmúlt héten szinte minden bezárt, csak a patikák és az élelmiszerboltok nyithatnak ki.

A gyárak a megfelelő óvintézkedések végrehajtása mellett a krízishelyzetben is tovább működhetnek, de az olasz üzemeket ettől függetlenül egymás után zárják be.

A Fiat Chrysler múlt héten szerdán jelentette be, hogy a koronavírus miatt több olasz üzemében is a gyártás szüneteltetésére készül, ezenkívül a cég Ontarióban található gyárát is lezárták egy napra, mert egy alkalmazott fertőzés gyanújával karanténba került.

A Volkswagen konszern tulajdonában lévő, észak-olasz központú Lamborghini nem sokkal később arról számolt be, hogy március 13. és 25. között bezárja a Sant'Agata Bolognesében található üzem kapuit.

A múlt hét elején a Ferrari képviselői azt nyilatkozták, hogy a maranellói és modenai üzemekben a koronavírus ellenére is folytatódik a termelés, szombaton azonban kiderült, hogy március 27-ig mindkét helyszínen leállnak a gyártással.

A Pirelli Settimo Torinesében található észak-olasz gumigyára csökkentett kapacitással üzemel. A többek közt a Ferrarinak, a Teslának, a BMW-nek és a Mercedesnek, valamint számos Forma-1-es csapatnak fékeket gyártó Brembo ezen a héten hétfőtől vasárnapig nem termel.

