[{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is regisztráltak.","shortLead":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is...","id":"20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba74bd-1b72-4c76-9b2e-f30ab74cdc76","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","timestamp":"2020. március. 18. 18:20","title":"Majd kilencszáz egészségügyi önkéntes jelentkezett az Emmi felhívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak nélkülözni a munkahelyükön, vagy orvoshoz mennek, illetve élelmiszert és gyógyszert vásárolnak – jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök. Ezzel Bajorország lett az első német tartomány, amelyet szinte teljes zárlat alá helyeztek.","shortLead":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak...","id":"20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23e2f4-3793-447f-9149-83d42032bf43","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","timestamp":"2020. március. 20. 13:59","title":"Bajorországban kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","shortLead":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","id":"20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d572d90-547d-4674-9eea-608d074d61e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","timestamp":"2020. március. 20. 10:09","title":"Látványosan erősödik a forint, 348-ig visszament az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","shortLead":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","id":"20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcad2b0-ca44-47b0-8ad4-46de0134019d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","timestamp":"2020. március. 19. 11:27","title":"A Ford és a GM is átállhat orvosi eszközök gyártására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","shortLead":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90103c96-dcfb-465d-ad9d-860811a9f2b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 20. 15:58","title":"Spanyolországban már ezernél is több áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","shortLead":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a1ffe-b17d-493b-9570-fcefd13ce810","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","timestamp":"2020. március. 19. 12:12","title":"Elhalasztják Nick Cave budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint korai lenne még az államnak nagyobb szerepet vállalnia a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésében. Az viszont szerinte szinte biztosra vehető, hogy a munkaerőpiac összeomlik, csak az élelmiszerboltok nyithatnak majd ki, és a katafizetés felfüggesztését a taxisokon kívül más szakmákra is kiterjesztik. Parragh Lászlót kérdeztük.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint korai lenne még az államnak nagyobb szerepet vállalnia a koronavírus...","id":"20200320_Parragh_Laszlo_koronavirus_gazdasagi_valsag_MKIK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a4fbee-7503-464e-a9fb-07d9dc14090f","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_Parragh_Laszlo_koronavirus_gazdasagi_valsag_MKIK","timestamp":"2020. március. 20. 06:30","title":"Parragh László: Pánikhelyzet van és tűzoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]