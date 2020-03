Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","shortLead":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","id":"20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb0d27-6692-465c-9744-fb2eba9ea922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","timestamp":"2020. március. 19. 20:13","title":"Felfüggesztik a diákhitelek törlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elrendelte az észak-amerikai munkavállalóinak, hogy otthonról dolgozzanak, ez azonban betett a Chrome 81-nek (is).","shortLead":"A Google elrendelte az észak-amerikai munkavállalóinak, hogy otthonról dolgozzanak, ez azonban betett a Chrome 81-nek...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_google_chrome_81_chrome_80","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743544dc-9a15-484b-a391-a782653c6d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_koronavirus_jarvany_google_chrome_81_chrome_80","timestamp":"2020. március. 19. 16:03","title":"Beütött a koronavírus, ezért késik az új Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa42430-685a-4b5f-bffa-81ac55c6422b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a biztonsági és a karbantartást végző személyzet maradhat.","shortLead":"Csak a biztonsági és a karbantartást végző személyzet maradhat.","id":"20200320_Az_osszes_szallodat_bezarjak_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa42430-685a-4b5f-bffa-81ac55c6422b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e36e4f-b690-4073-bde3-b18a38b05fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Az_osszes_szallodat_bezarjak_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 20. 05:44","title":"Az összes szállodát bezárják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet, hogy most bármit megtehet. Komló és Szekszárd kormánypárti városvezetője testületi döntés nélkül, egyedül is elfogadhatta a költségvetést és kézi irányítás alá vonta a helyi sajtót. \r

\r

","shortLead":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet...","id":"202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25135d91-57b5-4ae5-9296-33647db1c2ac","keywords":null,"link":"/360/202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Minidiktátorokat szült a veszélyhelyzet a NER polgármesterei körében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat, hogy készüljenek rendesen. A tanároknak szerinte a karantén és a digitális oktatás több szabadidőt hozott.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat...","id":"20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4065b82b-6c8e-4a4d-8b39-8cc9ac5401d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","timestamp":"2020. március. 20. 09:10","title":"Maruzsa Zoltán: Változhat az érettségi, a NAT viszont nem, mert a tanároknak több idejük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kitartanak a rendezés mellett, de vannak különböző forgatókönyvek.","shortLead":"Kitartanak a rendezés mellett, de vannak különböző forgatókönyvek.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_japan_tokio_olimpia_thomas_bach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71fc788-f7fd-4f00-87cb-002edb5a0d4c","keywords":null,"link":"/sport/20200320_koronavirus_jarvany_japan_tokio_olimpia_thomas_bach","timestamp":"2020. március. 20. 10:49","title":"NOB-elnök: Nem kell spekulálni a tokiói olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","shortLead":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","id":"20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcad2b0-ca44-47b0-8ad4-46de0134019d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","timestamp":"2020. március. 19. 11:27","title":"A Ford és a GM is átállhat orvosi eszközök gyártására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","shortLead":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a1ffe-b17d-493b-9570-fcefd13ce810","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","timestamp":"2020. március. 19. 12:12","title":"Elhalasztják Nick Cave budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]