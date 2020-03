Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","shortLead":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","id":"20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577e72b7-e760-4957-aae1-c96f823ba4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:43","title":"Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás mellett.","shortLead":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás...","id":"20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1384-7bbb-4001-a005-badb3fa0aa08","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","timestamp":"2020. március. 25. 09:45","title":"Maradj otthon a boroddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek az eredeti szinten maradjanak, vagy az alatt.","shortLead":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek...","id":"20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ad44c-e16b-4951-8161-21e846f28ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","timestamp":"2020. március. 23. 16:17","title":"MNB: A moratórium lejárta után nem emelkedhet az adósok törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","shortLead":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","id":"20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbe6a0-7c6b-4f60-a784-f07e4fd2022a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 16:27","title":"Trócsányi karanténba vonult, miután koronavírusossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a forint gyengül, hanem az összes régiós deviza, és amíg ez így van, nincs nagy baj. A befektetők pánikolnak, mindenki dollárba menekül, az MNB pedig valószínűleg akkor sem tudná megmenteni a forintot, ha akarná.","shortLead":"Nemcsak a forint gyengül, hanem az összes régiós deviza, és amíg ez így van, nincs nagy baj. A befektetők pánikolnak...","id":"20200324_forint_arfolyam_deviza_koronavirus_jarvany_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080cffef-5ba9-4efd-8265-e98c4ff849c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_forint_arfolyam_deviza_koronavirus_jarvany_mnb","timestamp":"2020. március. 24. 06:30","title":"A forintot aligha lehet most megmenteni, de nem is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","shortLead":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84393ab3-2001-4f5a-a8a3-c81e3124a82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","timestamp":"2020. március. 24. 18:20","title":"Már 250 milliárd eurós kieséssel számolnak a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve szervezze meg az Oroszországban tartózkodó ukrán, illetve az Ukrajnában lévő orosz állampolgárok hazaszállítását.","shortLead":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94182904-5655-469b-958e-bb964736cc33","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","timestamp":"2020. március. 24. 18:44","title":"Oroszország visszaszállítja az ukrán állampolgárokat Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","shortLead":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","id":"20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda003b2-93b8-416a-b322-df43b092285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:57","title":"Megmérgezte kislányát, hogy bent tartsák a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]