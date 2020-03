Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak, háztartásonként egy igényt fogadnak be.","shortLead":"Az önkormányzat harmincmillió forintot különített el a járvány miatt jövedelem nélkül maradt családoknak...","id":"20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e488ae-fef0-44e2-9206-b45158f083d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Torokbalint_lepett_havi_tamogatast_ad_a_munkabol_kiesetteknek","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Törökbálint fideszes polgármestere lépett: havi támogatást ad a munkából kiesetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30. közé tervezik az elhalasztott olimpiát.","shortLead":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30...","id":"20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2ff5f3-edf8-4f60-92fc-05e8de419636","keywords":null,"link":"/sport/20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","timestamp":"2020. március. 26. 08:52","title":"Mégis jövő nyárra tervezik a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt csökkenő repülőgépforgalom.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéseinek megbízhatóságát is befolyásolja a járványhelyzet miatt...","id":"20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5d4d3-4fd3-405d-94b9-68658f1d6b17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_idojaras_elorejelzes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 08:47","title":"Gondok lehetnek az időjárás-előrejelzésekkel a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","shortLead":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","id":"20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e750792-b467-4cef-8060-067986e1b4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:59","title":"Fürjes szólt rá a Budapest Airportra, hogy tegyen rendet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","shortLead":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c7b53-b9e1-4090-b1cc-58586b60214a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 26. 13:01","title":"Koronavírus: egy nap alatt 655-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt eltűntek az utcáról a vásárlók. Kampány indult az árusokért.","id":"20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b18d190-d4a3-4f31-89b5-ea8a6749d633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f97c6-4324-41ca-b79c-ca1fa049390e","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fedel_nelkul_ujsag_hajlektalanok","timestamp":"2020. március. 26. 10:54","title":"Nagy bajban vannak a Fedél Nélkül árusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés ügyében a kormány.","shortLead":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés...","id":"20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17cc2a8-c6fc-42b5-94db-363290a5242d","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 27. 13:01","title":"Azonnali home office-t kérnek Orbántól a közszolgálati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]