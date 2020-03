Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG.","shortLead":"Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG.","id":"20200327_Sulyos_birsagot_szabott_ki_az_MNB_a_Meszaros_Lorinchez_kotheto_biztositora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642c1bc-9b39-4077-bfab-07fe718172d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Sulyos_birsagot_szabott_ki_az_MNB_a_Meszaros_Lorinchez_kotheto_biztositora","timestamp":"2020. március. 27. 20:52","title":"Súlyos bírságot szabott ki az MNB a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár felfedezője.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár...","id":"20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894343a1-efb3-4f51-8f68-bdaa6d960369","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","timestamp":"2020. március. 27. 07:03","title":"175 éve ezen a napon született Röntgen, akinek nagyon sokat köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Két hónappal meghosszabbították a felfüggesztését, amely eredetileg 90 napig tartott volna.\r

","shortLead":"Két hónappal meghosszabbították a felfüggesztését, amely eredetileg 90 napig tartott volna.\r

","id":"20200327_ajan_tamas_sulyemeles_felfuggeszes_korrupcio_dopping_iwf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ccc0d2-93f4-43bd-a9bb-661e5d0e2150","keywords":null,"link":"/sport/20200327_ajan_tamas_sulyemeles_felfuggeszes_korrupcio_dopping_iwf","timestamp":"2020. március. 27. 05:15","title":"Aján Tamást egyelőre nem engedik vissza a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen bírják a nevelők a terhelést és elég eszköz sincs.","shortLead":"Nehezen bírják a nevelők a terhelést és elég eszköz sincs.","id":"20200326_gyermekotthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91643ea-35dd-400a-adb0-fc04a299bed7","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_gyermekotthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 20:42","title":"Egyre nehezebben kezelik a gyermekotthonokban a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f487522-ef45-4b2f-944e-c769e2ff826d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A vállalati hálózatokra egyre több veszély leselkedik: a kommunikációs csatornák bővülésével a hackerek lehetőségei is megszaporodtak, a támadások súlya pedig a céges hálózat méretével, az alkalmazottak és az ügyfelek számával arányosan nő. Ebben a környezetben egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan integrált szolgáltatókra, amelyek a felhő- és IT-biztonsági megoldásokon túl innovatív szolgáltatásokat is tudnak nyújtani, ahol már a mesterséges intelligencia is szerepet játszik.\r

","shortLead":"A vállalati hálózatokra egyre több veszély leselkedik: a kommunikációs csatornák bővülésével a hackerek lehetőségei is...","id":"invitech_20200325_Ha_valamikor_most_meg_fontosabb_mikent_kezelhetok_hatekonyan_az_egyre_komplexebb_ceges_halozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f487522-ef45-4b2f-944e-c769e2ff826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b0a10-ae96-43fb-a435-b1db48ddacd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200325_Ha_valamikor_most_meg_fontosabb_mikent_kezelhetok_hatekonyan_az_egyre_komplexebb_ceges_halozatok","timestamp":"2020. március. 27. 07:30","title":"Ha valamikor, most még fontosabb: miként kezelhetők hatékonyan az egyre komplexebb céges hálózatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","shortLead":"A dolgozókat megtartanák egy kecskeméti portál értesülése szerint. Folyik az egyeztetés a szakszervezetekkel.","id":"20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df6408-be91-42a4-9885-3cfe7dc90f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_mercedes_gyar_meghosszabbitott_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:29","title":"Még hosszabb időre áll le a Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden fontos információt a jelenlegi helyzetről, miként olyan olvasnivalót is, ami segít átvészelni a bezártság napjait.","shortLead":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden...","id":"20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cc18e1-8eb8-4bf8-b247-4bf21288fcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","timestamp":"2020. március. 27. 06:25","title":"Tartsanak ki, őrizzék meg türelmüket, és maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.","shortLead":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre...","id":"20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa37d71-a7fd-4c90-b6b0-bb8fe01785b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","timestamp":"2020. március. 26. 10:33","title":"Jóval fiatalabb a Ryugu aszteroida, mint eddig hitték, alig 9 millió éves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]