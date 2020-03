Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint az előző egy napban több mint százzal nőtt Nagy-Britanniában az új típusú koronavírus...","id":"20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc61a7-a7d3-4685-84de-6e0d12d224b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_NagyBritannia_koronavirus_halal","timestamp":"2020. március. 26. 21:57","title":"Egy nap alatt száznál is több áldozata lett Nagy-Britanniában a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre véget ér a havas időjárás a Dél-Dunántúlon is, a keleti országrészben már 18 fok is lehet.","shortLead":"Végre véget ér a havas időjárás a Dél-Dunántúlon is, a keleti országrészben már 18 fok is lehet.","id":"20200326_Ma_vege_lehet_a_marciusi_telnek_keleten_mar_tavasz_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafea2fc-0751-4d28-bc2a-acaba0820b24","keywords":null,"link":"/elet/20200326_Ma_vege_lehet_a_marciusi_telnek_keleten_mar_tavasz_lesz","timestamp":"2020. március. 26. 06:04","title":"Ma vége lehet a márciusi télnek, keleten már tavasz lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megvádolt képviselő egyenruhában, a Dél-Békési Mentőcsoport nevével felcímkézett fertőtlenítőszert osztogat a Viharsarokban, miközben a polgármesterek vért izzadnak.","shortLead":"A megvádolt képviselő egyenruhában, a Dél-Békési Mentőcsoport nevével felcímkézett fertőtlenítőszert osztogat...","id":"20200325_Simonka_Gyorgy_raugrott_a_veszhelyzetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f339e3-eaa2-47e5-bd01-8b12e9c9445c","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_Simonka_Gyorgy_raugrott_a_veszhelyzetre","timestamp":"2020. március. 25. 12:18","title":"Simonka György ráugrott a veszélyhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","shortLead":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","id":"20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7020d-0376-4293-bac7-a8ec0face171","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 25. 19:20","title":"Angela Merkel második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","shortLead":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","id":"20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e258b-36f3-45cc-b55f-ef1133eedc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","timestamp":"2020. március. 25. 09:35","title":"Lekapcsolt fényszóróval akart menekülni egy autós, az árokban végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két programverziót teljes áron kifizetnie. Az Apple ugyanis engedélyezte, hogy a fejlesztők csomagban is árulhassák szoftvereiket.","shortLead":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két...","id":"20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951421-5b5d-47d9-b548-b9af8d0f3f51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","timestamp":"2020. március. 25. 11:03","title":"Meglépte az Apple, amit sokan vártak: az iPhone-os app mellé csomagban járhat a maces is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","shortLead":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","id":"20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafb67be-604b-4110-843f-720e26ca4382","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","timestamp":"2020. március. 25. 10:38","title":"Bill Gates tanácsolja a járvány kapcsán: most nem a gazdaság újraindításán kellene gondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]