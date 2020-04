Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","shortLead":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","id":"20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b813-75e3-43c1-9c83-996509c823af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","timestamp":"2020. április. 01. 09:21","title":"Karantént alakítottak ki az egyik korábbi Forma-1-es pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","shortLead":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","id":"20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647cdcb6-4e33-4ba1-96ed-8b1525227818","keywords":null,"link":"/360/20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","timestamp":"2020. március. 30. 13:00","title":"Reszket-e még a sötétben bujkáló rémhírterjesztő? Visszapillantás a felhatalmazási törvény ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik embertelen körülmények között is helytállnak. A fiút kiengedték a karanténból. ","shortLead":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik...","id":"20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547cc1d6-e3f2-4d94-9be7-4b62cca07b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 15:17","title":"Tojással dobálták meg a karanténba zárt toldys diák nagymamájának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","shortLead":"Használt banános- és kukoricapelyhes dobozokba voltak csomagolva a maszkok, az egyikben állati ürüléket is találtak.","id":"20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2cacf5-5cc8-4c18-8ae4-a0a2d9d4540c","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Szazezer_hasznalhatatlan_maszkot_kaptak_a_belgak_Kolumbiabol","timestamp":"2020. március. 31. 14:25","title":"Százezer használhatatlan maszkot kaptak a belgák Kolumbiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább rászorulóknak.","shortLead":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább...","id":"20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f55ba5-334b-4927-a21a-18452995f15d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Élelmiszer-utalvánnyal segítene a szegényeken az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő, bár meglehetősen szomorú, hogy a számítógépes bűnözők kihasználnak egy olyan komoly egészségügyi problémát, mint amilyen a koronavírus-járvány. A módszereik sokoldalúak, ráadásul nem átallják felhasználni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nevét sem.","shortLead":"Nem meglepő, bár meglehetősen szomorú, hogy a számítógépes bűnözők kihasználnak egy olyan komoly egészségügyi...","id":"20200330_hawkeye_virus_kartevo_who_email_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c01d81-0083-47c0-a5c5-b8efbf48f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_hawkeye_virus_kartevo_who_email_tamadas","timestamp":"2020. március. 30. 11:03","title":"E-mailt kapott a WHO-tól? Ki ne nyissa a mellékletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f368ca22-7a23-4944-ac89-28b5e29e9b91","c_author":"Dragon Zoltán","category":"360","description":"Bár több intézmény évek, sőt évtizedek óta kísérletezik az oktatás bizonyos elemeinek virtualizálásával, az országban most zajló hirtelen átállásra senki nem volt felkészülve. A Szegedi Tudományegyetem Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoportjának vezetője csokorba gyűjti a módszertani, technikai és mentális dilemmákat.","shortLead":"Bár több intézmény évek, sőt évtizedek óta kísérletezik az oktatás bizonyos elemeinek virtualizálásával, az országban...","id":"202013__tavoktatas_kerdojelekkel__forro_meg_akasa__toredezettsegmentesites__az_egesz_orszag_rakattant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f368ca22-7a23-4944-ac89-28b5e29e9b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a688731-cfdb-4706-80c7-8f9f3b0197ee","keywords":null,"link":"/360/202013__tavoktatas_kerdojelekkel__forro_meg_akasa__toredezettsegmentesites__az_egesz_orszag_rakattant","timestamp":"2020. március. 31. 07:00","title":"Az egész ország rákattant, de nem távoktatás, ami most zajlik. Hogy mi ezzel a baj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért óriási pénzzel támogatják a helyi szerkesztőségeket.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967c6cc-0ecb-42b7-b207-3e6aa4f0c884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","timestamp":"2020. március. 30. 18:11","title":"32,5 milliárd forinttal támogatja meg a Facebook az újságokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]