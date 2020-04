Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml szerint az elnök nem kapta el a betegséget.","shortLead":"A Kreml szerint az elnök nem kapta el a betegséget.","id":"20200331_putyin_kezfogas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa8de9a-999c-4977-bfc2-71be8c88d9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_putyin_kezfogas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 16:51","title":"Kezet fogott Putyin egy orvossal, akiről később kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgozni mentek ki egy szállodába, de a koronavírus közbeszólt. 