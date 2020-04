Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b60e11f-a785-4ddc-8a14-4823deb46f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A macOS-t és a Windowst futtató számítógépekre is elérhetővé tette a Facebook a Messenger alkalmazását.","shortLead":"A macOS-t és a Windowst futtató számítógépekre is elérhetővé tette a Facebook a Messenger alkalmazását.","id":"20200402_facebook_messenger_asztali_szamitogep_macos_windows_alkalmazas_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b60e11f-a785-4ddc-8a14-4823deb46f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984f9459-d6c0-4be5-97af-88d579f90657","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_facebook_messenger_asztali_szamitogep_macos_windows_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2020. április. 02. 18:03","title":"Megcsinálta a Facebook a számítógépre telepíthető Messengert, mehetnek vele a videóhívások is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a325da-9253-4c5c-98dd-7e7e4ffa2df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"Marabu Féknyúz: A rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet tettek, most egy darabig nem új funkciókon, hanem a meglévők biztonságossá tételén dolgoznak.","shortLead":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729697e-1ad5-4dd4-a660-917cb2f19204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Megnyitotta a Zoomot, hirtelen 995 idegen fotóihoz kapott hozzáférést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa 229 autógyártó üzemében állt le a termelés lassan két hete. ","shortLead":"Európa 229 autógyártó üzemében állt le a termelés lassan két hete. ","id":"20200403_12_millio_auto_nem_keszult_el_a_jarvany_miatt_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e7f10-f44d-4ce5-ba63-5c8857cc4827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_12_millio_auto_nem_keszult_el_a_jarvany_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 03. 14:05","title":"1,2 millió autó nem készült el a járvány miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi időben 5,6 százalékkal emelkedik naponta a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az utóbbi időben 5,6 százalékkal emelkedik naponta a fertőzöttek száma.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_lassulo_terjedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2def5a68-8f65-4161-a29b-29e2b633509d","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_lassulo_terjedes","timestamp":"2020. április. 02. 18:33","title":"Ausztriában már lassabban terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most közölt adatok csökkenést mutatnak, de még így is nagyon magas a halálozás.","shortLead":"A most közölt adatok csökkenést mutatnak, de még így is nagyon magas a halálozás.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok_aprilis3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdaa131-2ae4-4fb3-8730-a5e6db88f88e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok_aprilis3","timestamp":"2020. április. 03. 12:24","title":"Koronavírus: 932-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","shortLead":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","id":"20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a7cec-202b-4750-8f6c-d0e114a13880","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","timestamp":"2020. április. 02. 08:10","title":"Koronavírusos az egyik győri alpolgármester is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]