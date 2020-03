Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","shortLead":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cf50d-64eb-4194-883f-c82209e3e909","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","timestamp":"2020. március. 23. 12:23","title":"Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó autós ittas volt. 