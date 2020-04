Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","shortLead":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","id":"20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4389cce9-f905-409d-877c-37fccde3cc5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","timestamp":"2020. április. 14. 19:23","title":"Eljárás indult az ÉkszerTV drága kézfertőtlenítőt értékesítő műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezért hetek óta ki sem tette a lábát hazulról. ","shortLead":"Ezért hetek óta ki sem tette a lábát hazulról. ","id":"20200415_Reviczky_Gabor_szinesz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043ef17-6e00-49b3-b81e-929948085ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Reviczky_Gabor_szinesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:03","title":"Reviczky Gábor: Nem hiszem, hogy túlélném a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író ma lenne 70 éves. ","shortLead":"Az író ma lenne 70 éves. ","id":"20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66650239-b29f-4b68-80e9-b109b304bc8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","timestamp":"2020. április. 14. 13:05","title":"Az otthonukból emlékeznek Esterházy Péterre a Radnóti színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcfff76-2ceb-4b6b-a271-930d17218df9","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szomorú, de tény, hogy minden lélegeztetett nappal csökken a túlélési esély – mondja Garas Tibor, a Budai Egészségközpont által üzemeltetett Királyhágó utcai Országos Gerincgyógyászati Központ intenzív osztályának helyettes vezetője. Az intézmény 120 ággyal várja a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Szomorú, de tény, hogy minden lélegeztetett nappal csökken a túlélési esély – mondja Garas Tibor, a Budai...","id":"202015__garas_tibor_orvos__felkeszulesrol_nehez_dontesekrol__lelegzet_vetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcfff76-2ceb-4b6b-a271-930d17218df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e05dc8-9ec1-452c-9f3a-400f57836871","keywords":null,"link":"/360/202015__garas_tibor_orvos__felkeszulesrol_nehez_dontesekrol__lelegzet_vetel","timestamp":"2020. április. 14. 15:00","title":"Lélegeztetőgépből nem lesz hiány, intenzívosztályos orvosból viszont kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány alatt. Magyarország pedig nagyon nem áll jól ezen a téren. ","shortLead":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány...","id":"20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5e3484-b8fc-4b89-a84c-d1362fce2ec6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","timestamp":"2020. április. 15. 17:58","title":"A légszennyezettség is felelős a koronavírus-járvány súlyos következményeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171330c2-3edc-4b65-a48b-df9351f0cdf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rendőr gyorsan cselekedett, az etetés sem maradt el. ","shortLead":"A két rendőr gyorsan cselekedett, az etetés sem maradt el. ","id":"20200415_Magyar_rendorseg_baba_pelenka_etetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171330c2-3edc-4b65-a48b-df9351f0cdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33b6dff-c4c9-4b86-8925-f7624753bd8b","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Magyar_rendorseg_baba_pelenka_etetes","timestamp":"2020. április. 15. 11:47","title":"A magyar rendőrök tisztába tettek egy babát egy bűncselekmény helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","shortLead":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","id":"20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcccf70-873d-480a-8392-239f6156896f","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","timestamp":"2020. április. 15. 21:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]