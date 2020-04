Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","shortLead":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","id":"20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aec7b4-721c-4d4e-b798-d1c871a20625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:28","title":"A kormánytól kérnek segítséget az orosházi libamáj gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Véletlenszerű kiválasztás alapján kezdenek a lakosság tömeges tesztelésébe Észtországban, hogy kimutassák az új típusú koronavírus terjedését – közölte csütörtökön a Tartui Egyetem. 