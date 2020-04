Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","shortLead":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b0a21-c916-4a31-bb06-42079bbb9e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","timestamp":"2020. április. 27. 13:39","title":"Kipróbálták gyógyult betegek vérplazmáját egy fertőzött magyaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","shortLead":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","id":"20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edcd00d-7a82-4bc9-93f0-b5583c10b853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2020. április. 28. 13:03","title":"Szétszedték az új olcsó iPhone-t, kiderült, mennyire könnyű javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","shortLead":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","id":"20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6559a2-8cda-4c90-ad00-65c669b24614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","timestamp":"2020. április. 27. 16:26","title":"Elvérezhet az Airbus, pedig sokkal jobb helyzetből került a válságba, mint riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus megfékezéséért, a kormánynak lépnie kell – írta a főpolgármester.","shortLead":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus...","id":"20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fadaf0-a09d-41ef-b94f-f02e6cdb9dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","timestamp":"2020. április. 28. 07:49","title":"Levélben kér Karácsony Orbántól több koronavírus-tesztelést és kötelező maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető okoseszközök által gyűjtött adatokat. Sok kutató az okosórákat és a fitneszkarkötőket vonná be ebbe a küzdelembe. ","shortLead":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető...","id":"202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44844829-929f-477b-9d45-014db5274f68","keywords":null,"link":"/360/202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","timestamp":"2020. április. 28. 17:00","title":"Csuklóból, órákkal győznék le a járványt a németek és a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","shortLead":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa642f2-9f4f-489c-897a-09438f3d73a2","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","timestamp":"2020. április. 28. 15:32","title":"Újra kinyitottak a nápolyi pizzériák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]