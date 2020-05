Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","id":"20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa3953-f4e9-40c2-a5b6-16a138b69814","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","timestamp":"2020. május. 05. 09:21","title":"Így mutatna a jó öreg Kispolszki 2020-as változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére kitisztul az idő. Hétfőn 22 Celsius fok is lehet, kedden újabb hidegfront jön csapadékkel, utána viszont tovább melegszik az idő.","shortLead":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére...","id":"20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b79714-c784-4ae6-893a-2f2cb1349286","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","timestamp":"2020. május. 03. 15:21","title":"Délután záporok csaphatnak le északkeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","shortLead":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","id":"20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db991f-3176-4d17-bccb-9bd816511238","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","timestamp":"2020. május. 03. 15:56","title":"Letartóztattak egy budapesti madámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyag mikroszemcsék minden eddiginél nagyobb koncentrációját mérték a kutatók a Földközi-tenger fenekéről vett mintákban, de valószínűsítik, hogy máshol is ugyanilyen mértékű lehet a szennyezés. ","shortLead":"A műanyag mikroszemcsék minden eddiginél nagyobb koncentrációját mérték a kutatók a Földközi-tenger fenekéről vett...","id":"20200504_Az_eddigi_legmagasabb_koncentracioju_mikromunyagot_fedeztek_fel_a_tengerekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9412951e-06f1-42fe-964d-94831f777785","keywords":null,"link":"/zhvg/20200504_Az_eddigi_legmagasabb_koncentracioju_mikromunyagot_fedeztek_fel_a_tengerekben","timestamp":"2020. május. 04. 10:30","title":"Az eddigi legmagasabb koncentrációban fedeztek fel mikroműnyagot a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ef91d7-dece-4acb-bea3-4bd2aefe7500","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Több mint ötven éve a Vígszínház tagja, egyik alapembere. Várkonyi Zoltán szellemiségét pedagógiai, pszichológiai érzékét, a rendező-színész partneri kapcsolatát hiányolja régóta a társulat működésében.","shortLead":"Több mint ötven éve a Vígszínház tagja, egyik alapembere. Várkonyi Zoltán szellemiségét pedagógiai, pszichológiai...","id":"20200430_Halasz_Judit_Nem_adhatom_at_magam_mas_szinhaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ef91d7-dece-4acb-bea3-4bd2aefe7500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b16b59-bc12-44f3-9dcf-36f48947b778","keywords":null,"link":"/kultura/20200430_Halasz_Judit_Nem_adhatom_at_magam_mas_szinhaznak","timestamp":"2020. május. 04. 20:00","title":"Halász Judit: Azt hittük, ezek a Vígszínház belső ügyei, ám rosszul gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","shortLead":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","id":"20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47eaeed-4ef6-4ee0-a4d5-c56fd5174f08","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","timestamp":"2020. május. 05. 10:29","title":"Korlátozza a kormány az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó része még a teszteknél sem tart. Pedig ha valahol, itt tényleg nagy szükség lenne a védelemre.","shortLead":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó...","id":"20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0e0fe-50f0-4ef9-99bf-ddbfd752c6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Mi történik, amikor valaki maszk nélkül tüsszent egyet a repülőn? Animáción mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nagyon óvatosan indult meg az élet, vannak, akik már türelmetlenek.","shortLead":"Az országban nagyon óvatosan indult meg az élet, vannak, akik már türelmetlenek.","id":"20200504_Olaszorszag_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba16bd7c-0ed7-456b-b1df-13ee5b0b654c","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Olaszorszag_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 04. 18:17","title":"Olaszország azért még messze van az igazi újranyitástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]