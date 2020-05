Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","shortLead":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","id":"20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd2bed-e658-4d88-bc64-69d232c9a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","timestamp":"2020. május. 07. 20:55","title":"Tűz ütött ki egy dorogi hulladék-feldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","shortLead":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","id":"20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be888b1a-09c1-48ce-b492-b6cb6a658c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","timestamp":"2020. május. 08. 06:41","title":"Családi villanyos: eladó az egyetlen példányban készült Tesla kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","shortLead":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","id":"20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a7f26e-499d-446b-8848-532e2aa19f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","timestamp":"2020. május. 08. 07:59","title":"Fegyveres rabló testvérpárt kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most kísértetiesen rímel a karanténhelyzetre. Szeptemberben érkezik az új Szilárd-album, ez a beharangozója.\r

A szomorkás dal most...","id":"20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec6fae8-3ab7-4eee-bfe9-a03e024d53fd","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Mondd vagy súgd, hogy szép a világ – új klippel jelentkezett a Quimby billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött folytatódhat a német labdarúgó-bajnokság küzdelmei.","shortLead":"Zárt kapuk mögött folytatódhat a német labdarúgó-bajnokság küzdelmei.","id":"20200507_bundesliga_foci_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f18a062-92f8-4569-a8ce-b225ecc78a82","keywords":null,"link":"/sport/20200507_bundesliga_foci_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 15:34","title":"Május 16-án indul újra a Bundesliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor az átlagnál jobban bízunk az EU-ban, és ha nem is vagyunk elégedettek az élettel, de legalább töretlen az optimizmusunk – leghalábbis ez derül ki az Eurofound koronavírussal kapcsolatos felméréséből.","shortLead":"Ugyanakkor az átlagnál jobban bízunk az EU-ban, és ha nem is vagyunk elégedettek az élettel, de legalább töretlen...","id":"20200507_eurofound_koronavirus_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71525dbb-873c-4d09-81a1-95a321182a48","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_eurofound_koronavirus_felmeres","timestamp":"2020. május. 07. 20:53","title":"A legkevésbé a magyarok bíznak az egészségügyben az uniós országok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf8331c-a639-4bf5-9ad0-be6adf38f470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető előtti digitális kijelző egyszerűen átvált videós képernyővé, amikor valaki az autó holtterébe kerül.","shortLead":"A vezető előtti digitális kijelző egyszerűen átvált videós képernyővé, amikor valaki az autó holtterébe kerül.","id":"20200507_Ugyes_megoldassal_jelzi_a_holtterben_levo_veszelyt_a_legujabb_Kia_Sorento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf8331c-a639-4bf5-9ad0-be6adf38f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11376a55-632c-4cc1-bf37-cfcaca60cadd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_Ugyes_megoldassal_jelzi_a_holtterben_levo_veszelyt_a_legujabb_Kia_Sorento","timestamp":"2020. május. 07. 15:50","title":"Ügyes megoldással jelzi a holttérben lévő veszélyt a legújabb Kia Sorento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","shortLead":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","id":"20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef6e07-363f-4946-b92a-864324d75b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 05:40","title":"Találtak egy koronavírusost a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]