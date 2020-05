Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember adta át a vírust mindenki másnak.","shortLead":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember...","id":"20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9888e2b-9acd-4d48-8dc8-17dd85357501","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 06:18","title":"533 kollégáját fertőzte meg egy koronavírusos munkás egy ghánai halfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","shortLead":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","id":"20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65421865-958f-441b-9544-45a2ed188f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","timestamp":"2020. május. 12. 11:22","title":"Iparszövetségek: A gazdagabb tagállamok húzhatnák ki a csávából a szegényebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a férfi csapat elindul-e a következő szezonban az első osztályban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a férfi csapat elindul-e a következő szezonban az első osztályban.","id":"20200511_fizeteskeptelenseg_eger_vizilabda_felmondas_szecsi_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867d2e-4035-43f4-9a03-eb0ce86d5342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_fizeteskeptelenseg_eger_vizilabda_felmondas_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 11. 16:05","title":"Fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Kft., minden alkalmazottnak felmondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Gábor és László Imre szerint a páciensek szállítása csak növelné az érintkezések számát, miközben mások is fertőzésveszélynek lennének kitéve.","shortLead":"Havasi Gábor és László Imre szerint a páciensek szállítása csak növelné az érintkezések számát, miközben mások is...","id":"20200511_budapest_koronavirus_betegek_szallitasa_laszlo_imre_havasi_gabor_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89234378-37b2-4395-8e73-dcdc6cb9a0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_budapest_koronavirus_betegek_szallitasa_laszlo_imre_havasi_gabor_emmi","timestamp":"2020. május. 11. 18:22","title":"Nem ért egyet a főváros a koronavírusos betegek Budapestre szállításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése körüli nyugtalanság miatt.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa000834-ee1c-4d91-af89-f102d3331b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","timestamp":"2020. május. 12. 14:17","title":"Elmagyarázta a német szakértő, miért nem kell pánikolni a reprodukciós ráta emelkedésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körülbelül 10 fokkal lehűl a levegő a jövő héten, a hét közepén helyenként tíz fok lesz a maximum hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint. ","shortLead":"Körülbelül 10 fokkal lehűl a levegő a jövő héten, a hét közepén helyenként tíz fok lesz a maximum hőmérséklet...","id":"20200510_Tiz_fokos_lehules_jon_hetfotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba8d3e-250f-4ede-a6ab-6139ccc388bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Tiz_fokos_lehules_jon_hetfotol","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Tíz fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53aff0-34a1-448c-b4f5-af7b01ed2234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű a legelterjedtebb, de egyre gyakrabban látni a mindennapokban is műanyag arcpajzsokat.","shortLead":"Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű...","id":"20200512_koronavirus_arcmaszk_vagy_arcpajzs_hatekony_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f53aff0-34a1-448c-b4f5-af7b01ed2234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed337af9-cb9c-4102-923b-d7139ad18e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_arcmaszk_vagy_arcpajzs_hatekony_vedekezes","timestamp":"2020. május. 12. 08:03","title":"Felejtsük el a maszkot, az arcpajzs jobban véd a koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]