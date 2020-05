A székesfehérvári Pepita Garage munkája több külföldi autós oldalon is megjelent, mert az öreg Volkswagen Thinget/Kubelwagent, ami eredetileg egy csapatszállító jármű, igazán látványos formában dolgozták át.

Szinte a teljes karosszériát bevonták bőrrel, beleértve a lökhárítókat, a külső tükröket és a szélvédőkeretet is. Csak az ajtófogantyúk maradtak érintetlenek. A világosbarna összecsukható tető is kézi iparos munka eredménye. Mivel a Porsche is részt vett az első generációs, eredeti jármű megalkotásában, történelmileg helyes, hogy Porsche-felnikre ültették az autót.

Ezt a változatot a Volkswagen Typ181-et 1968 és 1983 között gyártották, és eredetileg a német fegyveres erőknek szánták. A Thing néven 1973 és 1974 között az Egyesült Államok piacára is szállítottak belőle. A hátsókerék-meghajtású "SUV" négyhengeres, 1,6 literes benzinmotorral volt felszerelve, amely 46 lóerőt produkált.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.